Por onde anda Dinei, ex-atacante do Corinthians?

Dinei, ou Claudinei Alexandre Pires, marcou época como atacante do Corinthians, sendo lembrado por sua técnica e pelos títulos conquistados com a equipe paulista. Com passagens por diversos clubes no Brasil e no exterior, ele se tornou um dos jogadores queridos pela torcida corintiana. Além de seus feitos nos gramados, Dinei também ganhou notoriedade por sua personalidade carismática. O Lance! te conta por onde anda Dinei.

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Por onde andou Dinei?

Dinei iniciou sua carreira profissional no Corinthians em 1990, quando rapidamente conquistou espaço no elenco principal. Sua primeira passagem pelo clube foi marcada pela conquista do Campeonato Brasileiro de 1990, um marco na história do time.

Após deixar o Corinthians, Dinei teve passagens por clubes como Guarani, Grasshoppers (Suíça) e Portuguesa, retornando ao Corinthians em 1998. Durante sua segunda passagem pelo Timão, ele fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999 e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000, consolidando sua história no clube.

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Carreira após o Corinthians

Após o sucesso no Corinthians, Dinei encerrou sua carreira com passagens por equipes como Santo André e Portuguesa Santista. Embora tenha diminuído sua presença nos gramados, ele manteve o vínculo com o esporte, participando de programas esportivos e eventos relacionados ao futebol.

Por onde anda Dinei hoje?

Dinei (@dinei__corinthians__18) se mantém ativo como comentarista e figura pública, participando de programas de entretenimento e eventos esportivos. Ele também é conhecido por suas aparições em reality shows, onde compartilha histórias e experiências de sua trajetória no futebol.

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Clubes em que Dinei jogou:

1990–1992: Corinthians

1992: Guarani

1992: Grasshoppers

1993–1994: Portuguesa

1994: Internacional

1995–1997: Cruzeiro

1996: Guarani (empréstimo)

1996: Coritiba (empréstimo)

1997: Inter de Limeira (empréstimo)

1997–1998: Guarani

1998–2000: Corinthians

2002: Santo André

2003: Portuguesa Santista