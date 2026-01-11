Corinthians anuncia a contratação de Gabriel Paulista; veja detalhes

O Corinthians anunciou, neste domingo (11), a contratação do zagueiro Gabriel Paulista. A oficialização foi feita por meio das redes sociais do clube alvinegro. Aos 35 anos, o defensor se torna o primeiro reforço do Timão para a temporada de 2026.

Gabriel Paulista foi apresentado aos atletas no CT Dr. Joaquim Grava e, nesta segunda-feira (12), realizará o primeiro treino com o grupo. O defensor, inclusive, será apresentado à imprensa logo após a atividade.

A Fifa derrubou o transfer ban imposto ao Corinthians na sexta-feira (10). O clube alvinegro pagou cerca de R$ 35 milhões ao Santos Laguna por uma dívida relacionada à contratação de Félix Torres, em 2024, e voltou a poder contratar. A punição vigorava desde agosto do ano passado.

Gabriel Paulista rescindiu com o Besiktas na primeira semana de janeiro. O atleta abriu mão de um valor milionário para ser liberado. O jogador iniciou as negociações durante a gestão de Fabinho Soldado, mas fechou com o Timão após conversas com Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians

Torcedor declarado do Timão, o jogador acertou com o clube alvinegro por duas temporadas, e o Corinthians terá 90% dos direitos do atleta.

Conheça Gabriel Paulista

O zagueiro fez a base no Taboão da Serra, mas ainda jovem se transferiu ao Vitória. Gabriel Paulista defendeu o clube baiano entre 2010 e 2013. Com a camisa do Leão da Barra, conquistou três títulos: uma Copa do Nordeste, em 2010, e dois Campeonatos Baianos, em 2010 e 2013. O atleta atua na Europa há 13 anos.

Gabriel Paulista estava no Besiktas, da Turquia, antes de fechar com o Corinthians. (Foto: X/Reproução/@Besiktas)

O primeiro clube que Gabriel atuou no exterior foi o Villarreal, da Espanha. O atleta disputou 50 jogos com a camisa do submarino amarelo. Em 2015, se transferiu ao Arsenal, onde ficou até 2017. O zagueiro defendeu os Gunners em 64 jogos.

Após a passagem pela Inglaterra, retornou ao futebol espanhol. Defendeu o Valencia, clube em que teve o período mais duradouro no Velho Continente, com 220 partidas disputadas até 2024. Depois, teve uma breve passagem pelo Atlético de Madrid, onde atuou em cinco jogos, antes de se transferir para o Besiktas, da Turquia, pelo qual entrou em campo 45 vezes.

