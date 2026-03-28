Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón Díaz, ex-técnico do Corinthians, voltou a falar sobre a passagem pelo clube e a conquista do Campeonato Paulista de 2024. Mais do que isso, o treinador projetou um possível retorno ao clube paulista.

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Para contextualizar essa questão, é preciso voltar no tempo. Antes da conquista da Copa do Brasil no ano passado, por exemplo, o Corinthians foi eliminado da Libertadores e não passou da primeira fase da Copa Sul-Americana. Resultados que colocaram o trabalho de Ramón Díaz, então treinador da equipe, em xeque, embora não tenham provocado sua saída imediata.

Ramón ganhou sobrevida no cargo ao conquistar o Campeonato Paulista, eliminando o Santos nas semifinais e o Palmeiras na decisão. Entretanto, os maus resultados no início do Brasileirão, com derrotas para Fluminense e Palmeiras, e na Sul-Americana, após o revés diante do Huracán, foram determinantes para sua demissão. O treinador deixou o clube com o Timão na 13º colocação da tabela da competição nacional.

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— A pressão era extrema. Foi muito sofrido porque sabíamos que não tínhamos outra escolha a não ser ganhar. Nosso rival não poderia levantar a taça em casa. Era uma questão de honra, o grupo entendeu [...] Conseguimos (referindo-se à comissão técnica de Ramón Díaz) muitos títulos, mas esse tem um sabor especial porque foi com um dos maiores clubes em que trabalhamos — disse Emiliano Díaz ao "GE".

Ramón Díaz comandou o Corinthians em 60 partidas, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, alcançando 61% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 94 gols, média de 1,6 por jogo, e sofreu 62, com média de 1,0 por partida. O time também terminou 20 confrontos sem ser vazado, o que representa 33% dos jogos disputados.

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— A única forma para que não aconteça (retorno) é se eu morrer. Tenho certeza de que essa história não acabou — seguiu.

Ramón e Emiliano Díaz (Foto: Ronaldo Barreto/TheNews2/Gazeta Press)

Carreira pós-Corinthians

Após deixar o Corinthians, a dupla trabalhou no Olimpia, do Paraguai, e no Internacional. Segundo Emiliano, a tendência é que, em breve, retornem aos trabalhos.

— Recebemos muitas propostas, mas nada que a gente goste. O mercado brasileiro é a prioridade, mas um profissional tem que escutar todas as ofertas. Já deixamos passar ofertas irrecusáveis, acreditamos que depois da Copa do Mundo ou até mesmo antes, estaremos de volta — argumentou o argentino.

Ramón Díaz foi jogador entre os anos 1970 e 1990, com passagens por River Plate, Napoli, Fiorentina, Internazionale e Monaco. Após pendurar as chuteiras, iniciou a carreira de treinador justamente no River, onde foi multicampeão, com sete títulos do Campeonato Argentino e uma Libertadores.

Depois, passou pela seleção do Paraguai e também comandou clubes como San Lorenzo, Libertad, Botafogo e América do México. Em seguida, assumiu o Al-Hilal, equipe pela qual foi vice-campeão do Mundial de Clubes da Fifa, antes de dirigir o Vasco.

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