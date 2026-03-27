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Sem sucesso em negociações, Pedro Raul deve permanecer no Corinthians

Atacante segue no Timão e tenta recuperar espaço com Dorival

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
14:16
Atualizado há 1 minutos
Pedro Raul (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraPedro Raul recebeu sondagens da Série A (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
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O Corinthians não conseguiu avançar nas negociações para a saída do atacante Pedro Raul, que deve permanecer no clube nos próximos meses.

Recentemente, Vitória e Remo demonstraram interesse na contratação do jogador, mas as conversas não evoluíram e acabaram não avançando. Antes, no começo da temporada, outros clubes também chegaram a procurar o jogador, como o Internacional, mas o acordo não foi concluído.

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Lance! apurou que o Remo não tem condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.

Com Dorival, Pedro Raul teve dois jogos como titular: contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e diante da Portuguesa, pelo Paulistão. Ao todo, foram 12 partidas, sem gols e com uma assistência.

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Pedro Raul no Corinthians

O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Pela equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. O time nordestino acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão, e o jogador retornou ao Corinthians.

Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.

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Pedro Raul pelo Corinthians:

  1. 53 jogos (18 titular)
  2. 5 gols
  3. 2 assistências
  4. 270 minutos para participar de gol
  5. 36% conversão de grandes chances
  6. 1.0 finalização por jogo
  7. 0.4 passes decisivos por jogo
  8. 1.4 duelos aéreos ganhos por jogo
  9. 0.5 faltas sofridas por jogo
  10. Nota Sofascore 6.71

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Pedro Raul marcou dois gols no treino (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Pedro Raul tem pouco espaço no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Pedro Raul em 2026:

  1. 12 jogos (2 titular)
  2. 1 assistência
  3. 266 minutos para participar de gol
  4. 0/3 grandes chances convertidas
  5. 0.7 finalizações por jogo
  6. 0.1 passes decisivos por jogo
  7. 1.1 duelos aéreos ganhos por jogo
  8. 0.3 faltas sofridas por jogo
  9. Nota Sofascore 6.48

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