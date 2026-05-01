Lingard exalta Diniz e quer Corinthians na final da Libertadores: 'Diferente'

O meia-atacante Jesse Lingard foi um dos destaques da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Peñarol, pela terceira rodada da Libertadores. Sem Memphis Depay, lesionado, o jogador inglês foi o escolhido por Fernando Diniz para iniciar a partida como titular.

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No confronto, Lingard acertou 35 passes, com 85% de aproveitamento, incluindo dois passes longos e oito trocas de bola no próprio campo. Em finalizações, teve uma oportunidade e concluiu ao gol. O inglês somou 57 ações com a bola, segundo o SofaScore.

— É uma sensação diferente. A Libertadores é uma grande competição e nós queremos ir até a final. Nós colocamos 100% no jogo de hoje, trabalhamos muito e merecemos a vitória — disse Lingard à "Espn".

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Pelo Corinthians, Lingard soma nove jogos e dois gols marcados. Ao todo, foram três partidas como titular com a camisa do clube.

— No começo, você tem que se adaptar rapidamente e se acostumar com a maneira como o técnico joga. Mas eu acho que todo o time se adaptou rapidamente para o estilo de jogo dele. Nós não nos conhecemos em 7 ou 8 jogos, mas estamos fazendo algo certo e vamos continuar trabalhando. Vai, Corinthians — afirmou o jogador.

Lingard foi titular no confronto (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Lingard no Corinthians

O jogador foi anunciado no dia 6 de março, mas demorou para estrear enquanto aguardava a regularização da documentação. O Corinthians também esperava pela emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil.

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Quando ficou à disposição, o jogador fez a estreia na partida diante o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, no dia 1º de abril.

O jogador, de 33 anos, chega com contrato válido até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 caso cumpra metas estabelecidas no acordo.

Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.

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