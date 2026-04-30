O técnico Fernando Diniz valorizou a atuação do Corinthians na vitória diante do Peñarol, na noite desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena. O triunfo por 2 a 0 foi válido pela terceira rodada da Libertadores.

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Dominante durante toda a partida, o Corinthians fez um primeiro tempo quase perfeito e uma segunda etapa segura. Em coletiva de imprensa, Fernando Diniz destacou especialmente a raça da equipe.

— Eu acho que jogar com raça e vontade é uma obrigação, num ato de humildade e inteligência. Temos um espelho muito claro, que é a torcida, que joga o tempo inteiro com o time. Luta o tempo inteiro. O time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte. O torcedor sabe que não vai faltar vontade, brio. Esse time mostra muita vontade. A parte tática e técnica, não conseguimos ajustar a falta de vontade. Falta de vontade mata o trabalho e os jogadores estão cada vez mais conscientes disso — comentou Diniz.

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— O primeiro tempo foi o melhor desde que estou aqui, em termos de intensidade, pós-perda, marcação. No segundo tempo, na realidade, existe uma acomodação que temos que lutar contra. No segundo, poderíamos ter acelerado mais, buscado mais o gol, mas talvez os jogadores, de uma maneira consciente… temos jogos daqui a dois dias e depois jogo na altitude. Então, eles diminuem o ritmo. Controlar o jogo também valia a pena, mas também acho que, mesmo controlando, poderíamos ter buscado o terceiro e quarto gol — seguiu o treinador.

Diniz ainda falou sobre a sétima partida do Corinthians sem sofrer gols. Desde que foi contratado, a equipe ainda não sofreu gols. O treinador fez um paralelo em relação a Rodrigo Garro e Yuri Alberto, que têm a missão de "iniciar a marcação".

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— Já falei isso outras vezes, o trabalho defensivo começa com Garro e Yuri. E isso faz com que o time jogue de maneira segura. Eu acho que isso faz parte do momento que o Garro está vivendo. É um jogador especial, à moda antiga, camisa 10. É um prazer muito grande contar com ele e ajudar ele a continuar brilhando — completou Diniz.

Gustavo Henrique marcou o primeiro do Timão (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Corinthians na Libertadores e próximo jogo

O Timão segue com 100% de aproveitamento na competição e lidera o Grupo E com nove pontos - são três vitórias em três jogos, seis gols marcados e nenhum sofrido, com classificação encaminhada.

Agora, o Corinthians vira a chave e passa a pensar no Campeonato Brasileiro. No domingo (3), fora de casa, a equipe enfrenta o Mirassol.

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