O Corinthians venceu o Peñarol (URU) por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Libertadores. Dominante durante toda a partida, o Timão segue com 100% de aproveitamento na competição e lidera o Grupo E com nove pontos - são três vitórias em três jogos, seis gols marcados e nenhum sofrido, com classificação encaminhada. Em má fase no torneio, os uruguaios somam apenas um ponto e ocupam a última colocação.

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Primeiro tempo letal

O Corinthians fez um primeiro tempo praticamente perfeito, criou as principais chances e pouco deixou o Peñarol jogar. O Timão abriu o placar cedo, aos 11 minutos, com o zagueiro Gustavo Henrique, após cobrança de falta de Rodrigo Garro. O segundo gol saiu aos 24, quando Yuri Alberto atuou como garçom e deixou Lingard livre para ampliar a vantagem. O volante André ainda marcou mais uma vez, mas a arbitragem anulou o lance por toque de mão de Lingard.

Corinthians administra e garante vitória no segundo tempo

Com o placar garantido e com o Peñarol oferecendo poucos riscos, o Corinthians dominou a posse de bola, criou chances e administrou a partida. Rodrigo Garro teve duas oportunidades em cobranças de falta e, em uma delas, obrigou Washington Aguerre a fazer grande defesa, garantindo uma derrota "modesta" que poderia ter sido maior pelo bom desempenho do time alvinegro. Ainda houve tempo para Fernando Diniz rodar o elenco e dar oportunidades a outros atletas, como Kaio César, Pedro Raul e Labyad, que buscam espaço na equipe.

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Visão do Lance!

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O momento mais importante do jogo para o Corinthians foi o segundo gol da equipe, após jogada de Yuri Alberto. O camisa 9, que havia perdido um gol minutos antes, conseguiu se redimir e dar uma boa assistência para Jesse Lingard marcar o primeiro dele na Neo Química Arena. O lance também serviu para o centroavante do Timão recuperar a confiança.

Deu aula 🏅

O melhor em campo pelo Corinthians foi o zagueiro Gustavo Henrique. Oportunista no ataque, abriu o placar para o Timão e foi seguro no sistema defensivo nos poucos momentos em que o Peñarol tentou assustar. Cabe ressaltar que, com o gol, o camisa 13 se tornou o zagueiro com mais gols na década pelo clube, com nove, superando Cacá, que tem oito.

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Gustavo Henrique marcou o primeiro do Timão (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Ei, juiz! 📣

Na segunda etapa, o árbitro Cristian Garay (CHI) apresentou cartão amarelo para o meio-campista Trindade, que parou uma jogada perigosa de Kaio César, próxima da área e em direção ao gol. Apesar das reclamações, inclusive com Breno Bidon sinalizando que o atacante do Timão estava em clara chance de gol, o amarelo foi mantido e o VAR, liderado por Rodrigo Carvajal (CHI), não foi acionado.

Notas do Corinthians; avalie os jogadores!

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Peñarol

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 2x0 Peñarol

Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Gustavo Henrique (11'/1ºT), Lingard (34'/1ºT) ;

🟨 Cartões amarelos: Facundo Álvez e Trindade (PEN);

🟥 Cartões vermelhos: -

👭Público: 43.770

💰Renda: R$ 3.288.317,42

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Kaio César), Breno Bidon (Carrillo) e Garro (Labyad); Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)

PEÑAROL: Washington Aguerre; Matías González, Mauricio Lemos, Facundo Álvez e Diego Laxalt; Eric Remedi (Kevin Rodríguez), Nicolás Fernández, Jesús Trindade e Gastón Togni (Angulo) (Franco González); Leandro Umpiérrez (Muhlethaler) e Matías Arezo (Abel Hernández). (Técnico: Diego Aguirre)

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