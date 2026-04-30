Torcedores do Corinthians enlouquecem com gol de Lingard: 'Simplesmente'

O Corinthians abriu 2 a 0 no placar contra o Peñarol, nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante Jesse Lingard foi o responsável por marcar o segundo gol do Timão na partida. O feito do inglês mexeu com os torcedores do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Veja gol em Corinthians x Peñarol: Gustavo Henrique e Lingard marcam

O gol do camisa 77 aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo. Lingard recuperou a bola no campo de ataque e viu Yuri Alberton aproveitar a ação para arrancar em velocidade em direção ao gol adversário.

Dentro da área, o camisa 9 passou para o inglês, que acompanhou a jogada para tocar firme e amplicar o marcador. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians enlouqueceram com o primeiro gol de Lingard pela Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Veja abaixo:

Gustavo Henrique marcou o primeiro do Corinthians em partida contra o Peñarol pela Libertadores (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Como foi Corinthians x Peñarol?

Texto por: Guilherme Lesnok

O Corinthians fez um primeiro tempo praticamente perfeito, criou as principais chances e pouco deixou o Peñarol jogar. O Timão abriu o placar cedo, aos 11 minutos, com o zagueiro Gustavo Henrique, após cobrança de falta de Rodrigo Garro. O segundo gol saiu aos 24, quando Yuri Alberto atuou como garçom e deixou Lingard livre para ampliar a vantagem. O volante André ainda marcou mais uma vez, mas a arbitragem anulou o lance por toque de mão de Lingard.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o placar garantido e com o Peñarol oferecendo poucos riscos, o Corinthians dominou a posse de bola, criou chances e administrou a partida. Rodrigo Garro teve duas oportunidades em cobranças de falta e, em uma delas, obrigou Washington Aguerre a fazer grande defesa, garantindo uma derrota "modesta" que poderia ter sido maior pelo bom desempenho do time alvinegro. Ainda houve tempo para Fernando Diniz rodar o elenco e dar oportunidades a outros atletas, como Kaio César, Pedro Raul e Labyad, que buscam espaço na equipe.

continua após a publicidade

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.