Narrador da ESPN analisa campanha do Corinthians na Libertadores: 'Principais candidatos'

O Corinthians enfrenta o Peñarol, nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela Conmebol Libertadores. E o narrador da ESPN, Rogério Vaugha falou sobre como o caminho do Alvinegro na competição vem se desenhando.

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O Corinthians lidera o Grupo E com seis pontos, ao lado do Platense, da Argentina, que tem a mesma pontuação. O Santa Fé, da Colômbia, e o uruguaio Peñarol, adversário desta quinta, tem um ponto apenas, com vantagem no desempate para o time de Montevidéo.

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Para o narrador, o clube paulista tem o favoritismo ao seu lado e é um dos grandes candidatos ao título do campeonato.

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— 100% na Libertadores, com campanha impecável até aqui, sem sofrer nenhum gol, o que reforça ainda mais o favoritismo. A equipe mostra consistência defensiva e confiança, e tem tudo para encaminhar a vaga diante do Peñarol. É um time que, além de competitivo, vem ganhando força jogo após jogo, se consolidando como um dos principais candidatos na competição — avaliou o jornalista.

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Como chegam os times?

Texto de: Vinicius Barbosa.

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Hugo Souza e Matheuzinho são nomes confirmados na partida após ficarem de fora do jogo contra o Vasco, no último domingo, pelo Brasileirão, também na Neo Química Arena. Com as duas entradas, o goleiro Kauê vai para o banco e Raniele, volante que atuou como lateral na partida diante do cruz-maltino, será deslocado para o meio-campo. Breno Bidon e Rodrigo Garto estão garantidos no setor e Diniz tem dúvida para definir o quarto nome. André, Carrillo e Allan brigam pela posição.

No ataque, Yuri Alberto será titular e o treinador corintiano ainda tem dúvida sobre seu companheiro. Vitinho, titular contra o Vasco, briga com o inglês Jesse Lingard, que começou a partida da Copa do Brasil contra o Barra-SC na última semana, e Kaio César.

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Hugo Souza volta a ser titular no Corinthians diante do Peñarol, pela Libertadores. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Do outro lado, o Peñarol é comandado por um antigo conhecido do futebol brasileiro, o técnico Diego Aguirr, que já esteve atuou no país à frente de Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo e Santos. O treinador uruguaio acumula diversas passagens pelo próprio Peñarol, onde iniciou a atual passagem em 2023, e vive momento de crise no comando da equipe com uma sequência de cinco jogos sem ganhar.

Ele não terá à disposição o meia Léo Fernandez, ex-Fluminense, lesionado. O uruguaio é um dos principais nomes da equipe e fez grande campanha na Libertadores em 2024, quando o Peñarol chegou na semifinal contra o Botafogo.

Corinthians x Peñarol-URU

3° rodada - Fase de grupos - Copa Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de Abril às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

👁️ Onde assistir: ESPN (assinatura premium do Disney+

🟨 Arbitragem: Cristian Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

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