Veja gol em Corinthians x Peñarol: Gustavo Henrique e Lingard marcam

O Corinthians saiu na frente do placar na partida contra o Peñarol, desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 3ª rodada da Copa Libertadores. Para a ocasião, o zagueiro Gustavo Henrique foi o responsável por colocar o Timão na vantagem.

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O gol aconteceu logo no início do confronto. O cronômetro marcava 11 minutos quando Rodrigo Garro cobrou uma falta com precisão na cabeça do zagueiro, que subiu mais alto que a defesa adversária para marcar de cabeça.

Veja o gol abaixo:

Ainda no primeiro tempo, o Timão ampliou a vantagem em Itaquera. O atacante Lingard foi o responsável por marcar o segundo gol da equipe de Fernando Diniz, aos 24 minutos. O inglês aproveitou um passe de Yuri Alberto para balançar as redes.

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