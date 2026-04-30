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Veja gol em Corinthians x Peñarol: Gustavo Henrique e Lingard marcam

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/04/2026
21:21
Atualizado há 2 minutos
Gustavo Henrique em Corinthians x Peñarol pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
imagem cameraGustavo Henrique em Corinthians x Peñarol pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
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O Corinthians saiu na frente do placar na partida contra o Peñarol, desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 3ª rodada da Copa Libertadores. Para a ocasião, o zagueiro Gustavo Henrique foi o responsável por colocar o Timão na vantagem.

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➡️ Corinthians x Peñarol: IA crava doblete de craque do Timão

O gol aconteceu logo no início do confronto. O cronômetro marcava 11 minutos quando Rodrigo Garro cobrou uma falta com precisão na cabeça do zagueiro, que subiu mais alto que a defesa adversária para marcar de cabeça.

Veja o gol abaixo:

Ainda no primeiro tempo, o Timão ampliou a vantagem em Itaquera. O atacante Lingard foi o responsável por marcar o segundo gol da equipe de Fernando Diniz, aos 24 minutos. O inglês aproveitou um passe de Yuri Alberto para balançar as redes.

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