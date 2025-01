Chelsea encaminha contratação de destaque do Corinthians na Copinha

O Chelsea busca a contratação de Denner, destaque do Corinthians na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Uma das principais revelações das categorias de base do Timão, o lateral só poderá se transferir para o clube inglês em 2028, quando completará 18 anos.

Segundo apuração da reportagem, Denner será negociado por aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões na cotação atual), com uma parte fixa e o restante condicionado a bonificações por desempenho esportivo. A saída do atacante foi inicialmente noticiada pela "Itatiaia" e confirmada pelo Lance!.

A diretoria alvinegra não tinha como prioridade negociar o jogador, mas a recusa em ampliar o contrato dificultou as tratativas. Denner é agenciado pelo empresário Giuliano Bertolucci, que possui cerca de R$ 80 milhões a receber do Corinthians. O atual vínculo do jovem com o clube do Parque São Jorge, por sua vez, é válido até março de 2027.

Autor de um dos gols do Corinthians na final da Copinha diante do São Paulo, Denner acumula convocações para as seleções de base do Brasil e é visto como uma das principais revelações da base alvinegra nos últimos anos, que negociou nomes como Wesley, para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e Murillo, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra.

Destaque na base, Denner foi integrado ao profissional pela comissão técnica liderada por Ramón Díaz após a disputa da principal competição de base. O lateral, no entanto, permanecerá no Parque São Jorge até atingir a maioridade caso a negociação com o Chelsea seja finalizada.