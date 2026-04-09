Corinthians

Aposta de Diniz funciona, e Corinthians vence o Platense na estreia da Libertadores

Yuri Alberto e Kayke marcaram os gols do Timão

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/04/2026
22:52
Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
O Corinthians venceu o Platense por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, e estreou com o pé direito na Libertadores de 2026.

A partida também marcou o início da trajetória de Fernando Diniz no comando da equipe. Anunciado na segunda-feira (6) e apresentado na terça (7), o treinador teve apenas dois dias de trabalho antes de ir à beira do campo e ver o time estrear com vitória, com gols de Kayke (aposta do treinador entre os titulares) e Yuri Alberto.

Agora, o Corinthians vira a atenção para o Campeonato Brasileiro. No domingo (12), a equipe enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, no primeiro clássico de Fernando Diniz pelo Timão.

O JOGO

Dono da casa, o Platense começou a partida com mais posse de bola e buscando o gol com mais frequência do que o Corinthians. Aos seis minutos, Amarfil tentou um chute quase do meio-campo para encobrir Hugo Souza, mas mandou para fora.

Ainda com o controle do jogo, o time argentino voltou a levar perigo quando Mainero arriscou de fora da área em um chute perigoso, mas também sem direção do gol.

O Platense criou a principal chance aos 31 minutos. Mainero cruzou e Lencina cabeceou no canto, mas Hugo Souza foi buscar e fez grande defesa.

O Corinthians teve grande chance já nos acréscimos, quando Rodrigo Garro deu um bonito passe para Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou, mas acabou entregando a bola nas mãos do goleiro Borgogno.

Fernando Diniz no comando do Timão (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)
Fernando Diniz no comando do Timão (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)


SEGUNDO-TEMPO

Em cinco minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o que levou quase toda a primeira etapa para produzir: finalizar com perigo. Breno Bidon recebeu próximo à área e arriscou um chute forte, mas mandou para fora.

O gol do Corinthians saiu aos sete minutos. André tocou de cabeça para Yuri Alberto, que rolou para Garro. Com muita classe, o meia deixou Kayke, uma das apostas de Fernando Diniz, na cara do gol para tocar na saída do goleiro e abrir o placar.

O segundo gol do Timão saiu aos 24 minutos, quando Rodrigo Garro voltou a encontrar Yuri Alberto. Livre dentro da área, o atacante finalizou para o gol e ampliou a vantagem.

Atrás do placar, o time argentino diminuiu o ritmo e viu o Corinthians passar a dominar o meio-campo. Houve tempo ainda para Fernando Diniz fazer testes, rodando a equipe, com as entradas de Lingard e Pedro Raul.

O Platense ainda teve Saborido expulso com cartão vermelho após dura entrada em Matheus Bidu. Nada que alterasse o placar na vitória por 2 a 0 do Corinthians.

Confira as informações do jogo entre Platense x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA
Platense 0x2 Corinthians
Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 09 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina
🥅 Gols: Kayke (07'/2ºT); Yuri Alberto (24'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: André (COR);
🟥 Cartões vermelhos: Saborido (PLA);

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽ESCALAÇÕES

PLATENSE: Matías Borgogno; Saborido, Ignacio Vázquez (Raggio), Víctor Cuesta e Tomás Silva; Pablo Ferreira (Ivan Gomes), Maximiliano Amarfil e Franco Zapiola (Gauto); Guido Mainero (Retamar), Augusto Lotti (Heredia) e Gonzalo Lencina. (Técnico: Walter Zunino)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (Carrillo), Breno Bidon e Garro (Lingard); Kayke (Vitinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)

