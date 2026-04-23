A fé que move o Corinthians: a força de São Jorge na história do clube

23 de abril, Dia de São Jorge, tem um significado especial para o Corinthians e sua torcida. O clube presta homenagens ao santo católico em diferentes espaços, como a sede social, uniformes e manifestações populares dos torcedores.

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A trajetória de São Jorge, conhecido pela lenda em que enfrenta um dragão e mantém firme sua fé, acabou incorporada ao imaginário corinthiano. A figura do santo passou a simbolizar um time combativo, resiliente e que não recua diante das dificuldades. Com o tempo, essa ligação ultrapassou o campo religioso e se consolidou como parte da identidade histórica do clube.

Ligação com o Parque São Jorge

O primeiro contato do Corinthians com o local que viria a ser o Parque São Jorge ocorreu em 1923, em uma partida do Campeonato Paulista. Na ocasião, o time alvinegro venceu o Sírio por 1 a 0 em um campo que, à época, era conhecido como Fazenda São Jorge.

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Poucos anos depois, em 1926, o clube adquiriu o terreno às margens do Rio Tietê, na Zona Leste de São Paulo. No endereço, localizado na Rua São Jorge, no bairro do Tatuapé, foi construída a nova sede social e um campo próprio. A partir desse momento, o espaço passou a ser associado diretamente ao santo que viria a se tornar padroeiro do Corinthians.

A tradição aponta que o responsável por essa associação foi o então presidente Ernesto Cassano. Anos mais tarde, já na gestão de Manoel Correcher, foi inaugurado um santuário em uma fonte dentro do clube. A partir daí, surgiu a crença popular de que quem bebe da água do local se tornaria corinthiano.

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Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Desde 1967, o Parque São Jorge também abriga uma capela dedicada ao santo, reforçando ainda mais a presença religiosa no cotidiano do clube.

Há, no entanto, outra versão para a origem dessa relação. Alguns relatos indicam que a devoção teria sido inspirada no Corinthian Football Club, da Inglaterra, equipe que influenciou a fundação do clube paulista e que também tinha São Jorge como referência.

Independentemente da origem exata, a conexão entre Corinthians e São Jorge se fortaleceu ao longo das décadas. O clube expandiu sua torcida por todo o país, muito associado à imagem de luta, fé e identificação popular.

Quem foi São Jorge

Segundo a tradição da Igreja Católica, Jorge nasceu no século III, na Capadócia, região que atualmente faz parte do território da Turquia. Ele teria sido um oficial do exército romano que se posicionou contra o imperador Diocleciano após a perseguição aos cristãos.

Por se recusar a renunciar à fé, acabou preso e submetido a torturas até a morte. Posteriormente, foi reconhecido como mártir e canonizado, tornando-se um dos santos mais populares do cristianismo.

Curiosidades

Fonte de São Jorge: Inaugurada em 1941 com intuito de homenagear o santo, contém uma biquinha com água limpa até os dias atuais.

Fonte de São Jorge (Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians)

Capela: Em 1955, foi inaugurada a Capela de São Jorge dentro da sede social do clube. Local de fé e peregrinação para muitos corinthianos, a capela recebe missas, procissões e até eventos culturais, como o Música na Capela.

Capela de São Jorge (Foto: José Manoel Idalgo)

Dia do Torcedor Corinthiano: Tal data, comemorada em 23 de abril, foi escolhida justamente por coincidir com o Dia de São Jorge. Uma data duplamente especial para a Fiel, que celebra a fé e a paixão pelo clube.

Uniformes: Em 2011, o Corinthians lançou uma camisa em homenagem a São Jorge, com o santo estampado sobre um manto grená (que homenageava a equipe italiana do Torino, com a qual o Alvinegro possuía uma histórica amizade).

Em 2011, Corinthians lançou camisa em homenagem a São Jorge (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Música: Nos anos 1970, Paulinho Nogueira e Toquinho expressaram o sofrimento da torcida corinthiana em uma canção que dizia: "Quantos domingos sombrios / Eu, eterno sonhador / Chegava em casa arrasado / Maltratava o meu grande amor / Meu São Jorge, me dê forças / Pra poder um dia, enfim / Descontar meu sofrimento / Em cima de quem riu de mim".

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