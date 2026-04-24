Corinthians prioriza avaliação interna e adia busca por atacante no mercado

O técnico Fernando Diniz deve avaliar as opções que tem no elenco antes de avançar na busca por reforços no Corinthians, especialmente para a posição de atacante reserva de Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, não há negociações em andamento, e o projeto de Fernando Diniz é recuperar os jogadores do atual elenco.

Paz ainda afirmou que o clube só deve ir em busca de um novo goleador caso consiga elevar o nível do grupo e que não pretende "trazer por trazer" reforços.

continua após a publicidade

— O Diniz ainda está conhecendo o elenco. Ele gosta de desenvolver o elenco. Então, ainda não tratamos de contratações. Vamos conversar com calma, surgem especulações. Mas o Diniz gosta de desenvolver, não é o treinador que vai encher o elenco. Ele já passou esse recado, disse que tem jogadores que podem ser desenvolvidos. Naturalmente, vai ter na janela entradas e saídas, mas no momento não tem nomes cravados — apontou Marcelo Paz.

Antes da chegada de Fernando Diniz, o Corinthians chegou a negociar com Arthur Cabral, do Botafogo, e Renê, ex-Portuguesa e atualmente no Vitória. As negociações, no entanto, não avançaram.

continua após a publicidade

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Ricardo Trida/ UAI Foto/Folha Press)

Nomes no atual elenco do Corinthians

O Corinthians conta com Yuri Alberto, titular absoluto, além de Pedro Raul e Gui Negão. O primeiro chegou a negociar com outros clubes para deixar o Timão, mas acabou permanecendo.

No confronto diante do Barra, pela Copa do Brasil, Pedro Raul foi titular e deu assistência para Lingard marcar o gol da equipe. Em 77 minutos, finalizou apenas uma vez e não acertou o alvo, além de ter dificuldades nos duelos, com três vitórias em 12 disputas.

Para quem busca espaço no ataque e tenta se firmar como opção, poderia ter contribuído mais em volume e imposição física. Ainda assim, foi decisivo ao dar a assistência para o gol.

Outro nome para o comando ofensivo é o atacante Gui Negão, que está entregue ao departamento médico. O jogador sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20. Nesta quinta-feira (23), iniciou a transição física, realizou trabalho separado do elenco, mas foi a campo.

Pedro Raul pelo Corinthians em 2026

16 jogos (3 titular) 2 assistências 188 minutos para participar de gol 10 finalizações (1 no gol) 1 grande chance criada 2 passes decisivos 0% de conversão em grandes chances (0/3) 38% de eficiência nos duelos 4 faltas sofridas Nota Sofascore 6.43

Gui Negão em 2026:

12 jogos (7 titular) 1 gol 578 minutos para marcar gol 0.9 finalizações (0.2 no gol) 0.3 passes decisivos por jogo 1/1 grande chance convertida 0.7 faltas sofridas por jogo 2.0 duelos ganhos por jogo Nota Sofascore 6.51

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.