O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou, na noite desta segunda-feira (27), às contas referentes ao exercício de 2025. O balanço envolve o período de gestão de Augusto Melo e também a transição para Osmar Stabile. A votação ocorreu no Parque São Jorge, em reunião com os conselheiros.

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Antes da decisão final, o Conselho Fiscal e o Cori (Conselho de Orientação) já haviam se manifestado favoráveis à aprovação dos números apresentados, embora com ressalvas no relatório.

Ao todo, 178 conselheiros participaram da votação. Foram 106 votos a favor, 68 contrários e quatro abstenções. Os números apontam um déficit de R$ 143,441 milhões e dívida bruta de R$ 2,723 bilhões, de acordo com o balanço enviado ao Conselho Fiscal e ao Cori.

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— É normal você ter dentro do Conselho Deliberativo votos a favor e votos contra. Foram colocadas em votação as contas. Fizemos uma coisa que nunca ninguém fez: nós limpamos as contas do Corinthians. Não ficou nada para trás. Tudo o que nós fizemos, o que estava a mais na prestação das contas, foi tirado fora. O que aconteceu hoje foi a realidade nua e crua. Essa é a realidade do Corinthians — comentou o presidente Osmar Stabile após a votação.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Corinthians: Parte dos valores envolvidos

Receitas (entradas de dinheiro):

R$ 810,126 milhões em receita operacional líquida

R$ 107,405 milhões provenientes da venda de jogadores

R$ 252,1 milhões obtidos na área comercial

R$ 124,7 milhões vindos de patrocínios na camisa

R$ 46,9 milhões arrecadados com material esportivo

R$ 128,8 milhões em premiações na temporada

R$ 97,7 milhões pelo título da Copa do Brasil

R$ 10,9 milhões pela conquista da Libertadores feminina

Despesas (saídas de dinheiro):

R$ 885,354 milhões em custos operacionais totais R$ 571,1 milhões destinados à folha de pagamento e encargos de atletas e funcionários R$ 143,441 milhões de déficit Dívida final: R$ 2,7 bilhões

Acordo para pagamento de dívida

A gestão incluiu o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para o pagamento de uma dívida bilionária acumulada ao longo de 20 anos. A proposta, firmada em fevereiro deste ano, garantiu ao Corinthians um desconto de 46,6%.

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O acordo reúne pendências de diferentes categorias, sendo aproximadamente R$ 1 bilhão em tributos não previdenciários, cerca de R$ 200 milhões em débitos relacionados à Previdência Social e outros R$ 15 milhões vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A proposta foi apresentada em 2024 e, após um período de "negociações intensas", como chamou a PGFN, as partes chegaram a um entendimento que engloba todo o passivo do clube com a União.

Pelo entendimento firmado, o Corinthians desembolsará R$ 679 milhões em recursos próprios após obter redução de 46,6% sobre encargos, multas e juros, percentual inferior ao limite máximo previsto na legislação. O pagamento será feito de forma parcelada, com prazo maior para as obrigações não previdenciárias e período menor para as previdenciárias, criando um cronograma específico para a quitação dos compromissos tributários.

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