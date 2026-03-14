AO VIVO E COM IMAGENS: Lance!TV transmite Bataguassu x Naviraiense pelo Sul-Mato-Grossense

A semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense promete fortes emoções neste domingo, com o duelo entre Bataguassu Futebol Clube e Clube Esportivo Naviraiense, que terá transmissão ao vivo do Lance!TV. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) e 18h30 no horário local, com cobertura completa da equipe do canal. Assista ao vivo aqui!

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O confronto coloca frente a frente duas equipes que fizeram campanhas marcantes até aqui na competição. O Bataguassu chega embalado após uma classificação histórica diante do Ivinhema Futebol Clube. Pela primeira vez em sua história entre os quatro melhores do estadual, a equipe garantiu vaga na semifinal após uma disputa dramática nos pênaltis e aposta na fase iluminada do atacante Choco para sair na frente no duelo.

Artilheiro do campeonato com 12 gols, Choco vive grande momento e ostenta um feito impressionante: é atualmente o jogador com mais gols marcados no país em 2026 entre as competições estaduais em andamento.

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Do outro lado, o Naviraiense chega à semifinal com a melhor campanha da primeira fase. A equipe terminou na liderança com 18 pontos, garantindo vaga direta nesta fase da competição. Até aqui, o time sofreu apenas uma derrota no torneio — justamente na rodada de abertura, quando foi superado pelo Bataguassu por 2 a 0. Desde então, o Naviraiense mantém uma sequência invicta e busca dar o troco para largar em vantagem no confronto.

A transmissão no Lance!TV contará com narração de Hélder Martins, comentários de Fernanda Gondim e do influenciador Fellipera, além das reportagens de Lucas Nepomuceno, trazendo todas as informações e bastidores diretamente do estádio.

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A emoção agora é de um jeito diferente!

É futebol regional com alcance nacional.

É no Lance!TV

Semifinal do Campeonato Sul-mato-grossense entre Bataguassu e Naviraiense (Foto: arte equipe de design)

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