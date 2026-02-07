Com exclusividade, a LanceTV fará a transmissão de jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. A primeira partida que será exibida é o clássico entre Dourados AC e Operário-MS, neste domingo (8), às 16h30 (horário de Brasília), no Douradão.

Invicto, o visitante é o atual líder da competição, com 11 pontos, embora tenha um jogo a mais que o Bataguassu, vice-líder, com oito. Para ficar por dentro de tudo sobre o estadual, o Lance! reúne os detalhes de como funciona o Campeonato Sul-Mato-Grossense, regulamento, formato de disputa e os valores da premiação destinados aos clubes.

📋 Regulamento e formato de disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense

O estadual do Mato Grosso do Sul conta com 15 datas, tendo iniciado no dia 18 de janeiro e com término previsto para 29 de março. Os 10 times participantes seguem o formato de turno único na primeira fase e três fases eliminatórias.

Na primeira fase (18 de janeiro a 1º de março), é realizada uma disputa, em turno único, no formato de pontos corridos entre os 10 times. Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate adotados são: mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e sorteio.

Os dois melhores colocados avançam diretamente para a semifinal (11 e 15 de março), em etapa eliminatória, enquanto os times do 3º ao 6º lugar se enfrentam na segunda fase (4 e 8 de março), também eliminatória (3º colocado contra 6º colocado e 4º colocado contra 5º colocado), com jogos de ida e volta e, havendo empate, penalidades – formato mantido para a final (22 e 29 de março), na qual o mando de campo do jogo decisivo será da equipe que tiver a melhor campanha na média de todos os jogos do torneio.

A atual edição do torneio, além da glória estadual, garantirá vaga para a Série D e para a Copa do Brasil a dois times: o campeão e o vice. Ainda há mais uma vaga para a disputa da Copa do Brasil, a ser preenchida pelo vencedor da Copa MS.

🤑 Quais são e quanto cada equipe recebe no Campeonato Sul-Mato-Grossense?

Em 2026, há três representantes do estado em competições nacionais: Operário-MS (Série D, Copa do Brasil e Copa Verde), Ivinhema (Copa do Brasil) e Pantanal (Série D e Copa do Brasil). Os demais clubes são Corumbaense, Costa Rica-MS, Naviraiense e Águia Negra – que já venceram anteriormente alguma edição –, além de Bataguassu, CRA e Dourados, que buscam o primeiro troféu.

Na edição deste ano, cada clube receberá, pela participação, o montante de 10 mil reais. Para a final, o valor de 100 mil reais é reservado aos postulantes ao título, sendo 70 mil ao campeão e 30 mil ao vice-colocado.

🏆 Maiores campeões e histórico do torneio

O maior vencedor do Mato Grosso do Sul é o Operário-MS, com 14 títulos, tendo sido o primeiro (em 1979) e sendo o atual campeão, em cima do Ivinhema, em 2025. Atrás dele, vem o Comercial, que levantou o caneco em nove ocasiões – apesar do jejum de 11 anos sem levar o troféu para casa, com o último triunfo datado de 2015. Fechando o pódio, o Clube Esportivo Nova Esperança, mais conhecido como CENE, é o terceiro time que mais venceu a competição, com seis glórias.

Além deles, também foram campeões Águia Negra (4x), Ubiratan (3x), Chapadão, Corumbaense e Costa Rica (2x), Naviraiense, Ivinhema, Nova Andradina, Coxim e Sete de Dourados (1x). O Aquidauanense chegou à final três vezes, mas nunca levou o troféu, sendo o maior vice-campeão sem conquista.

📖 Perfil e curiosidades de equipes do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Maior campeão do torneio, o Operário-MS foi fundado em 21 de agosto de 1938 por trabalhadores da construção civil. Além dos 14 triunfos, ainda conquistaram quatro títulos do Campeonato Mato-Grossense, vencidos antes da divisão estadual entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma conquista curiosa do clube aconteceu em 1982, quando recebeu um convite para representar o Brasil na President Cup. Disputada na Coreia do Sul, o Operário-MS saiu vitorioso, ao lado do Bayer Leverkusen, após empatarem no tempo regulamentar e na prorrogação da final, tendo o título dividido para os dois.

O Dourados AC, que protagonizará o duelo com o Operário na estreia da transmissão do Lance!, é um clube de futebol, sediado na cidade de mesmo nome, nascido apenas em 20 de dezembro de 2020. Teve um início meteórico, tendo sido o campeão, de forma invicta e na estreia, da segunda divisão do estadual, em 2020/21. Na temporada seguinte, foi vice-campeão da primeira divisão, perdendo para o Costa Rica, que levou o primeiro título da sua história. Chegou à final mais uma vez em 2024, quando viu o Operário levantar o seu 13º troféu.

Detentor de nove troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Comercial é o segundo maior vencedor do estado e foi fundado em 15 de março de 1943, pelo esportista Etheócles Ferreira. Também venceu o Campeonato Mato-Grossense, em uma ocasião, antes da separação dos estados, e figurou em todas as quatro divisões do Campeonato Brasileiro ao longo de sua história.