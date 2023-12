O Corinthians acertou nesta segunda-feira (18) a venda do atacante Felipe Augusto ao Cercle Brugge, da Bélgica, por 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões, na cotação atual). O clube europeu ficará com 80% dos direitos econômicos do atleta, que deve desembarcar no Velho Continente no início de 2024.