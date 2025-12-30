O FC Cascavel acertou a venda do meio-campista Cristhian Mencatto, 14 anos, para o Bahia. O negócio foi fechado no final da semana passada.

- Obrigado @fccascavel !!! 🐍💛🖤Grato pela oportunidade nesse curto período que passei por aqui, mais que foi de grande importância para minha carreira, agradeço a todos de uma forma em geral, levarei todos em meu coração. @cascavelbase Gratidão por tudo! 2025 🔝- escreveu, nas redes sociais.

Cristhian Mencatto chegou ao sub-14 do FC Cascavel neste ano, se destacou no Campeonato Paranaense da categoria e chamou a atenção de vários clubes nacionais, como Athletico, Bragantino e Palmeiras. O Bahia superou a concorrência e conseguiu a transferência.

Por ser menor de 16 anos, o acordo prevê metas em contrato que podem chegar a 800 mil euros (R$ 5 milhões, na cotação atual). De acordo com a Serpente, essa foi 'a maior transação envolvendo um atleta das categorias de base do clube'.

Cristhian Mencatto, do Bahia, é cria de projeto

Natural de Três Barras (PR), Cristhian Mencatto é cria do projeto 'Talentos de Jesus', iniciativa que atende cerca de 5 mil crianças entre Cascavel (PR) e 25 cidades da região oeste do Paraná. Os garotos e garotas precisam estudar e, em troca, recebem material (chuteiras, meiões, shorts e camisetas) para disputar os torneios.

O jovem meio-campista começou no futsal e ganhou o prêmio de 'melhor ala' do Estado por dois anos consecutivos. Em transição, ele passou em uma peneira e passou a participar do projeto.

Cristhian Mencatto se apresenta no Bahia no começo de janeiro.

Veja a nota do FC Cascavel sobre a venda de Cristhian Mencatto ao Bahia

"O Futebol Clube Cascavel confirma a transferência do atleta Cristhian Eduardo Telles Mencatto, da equipe Sub-14, para o Esporte Clube Bahia, clube integrante do Grupo City.

Destaque na temporada, Mencatto foi peça fundamental do elenco aurinegro, chamando a atenção do mercado nacional pelo seu talento, dedicação e alto desempenho dentro de campo.

A negociação entra para a história do clube como a transferência de maior valor já realizada envolvendo um atleta das categorias de base, um marco que reforça a credibilidade, a seriedade e a força do trabalho desenvolvido pelo Cascavel na formação de atletas.

Mencatto também faz história ao se tornar o primeiro atleta da geração do Projeto Talentos de Jesus a ser transferido para um grande clube do futebol brasileiro, simbolizando a concretização de um projeto que une formação esportiva, valores humanos e transformação social.

Desejamos muito sucesso nessa nova etapa da sua carreira, Mencatto".