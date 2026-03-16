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Mano Menezes divulga primeira convocação do Peru com jogadores de Grêmio e Corinthians

Treinador vai enfrentar Hounduras e Senegal nesta Data Fifa

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/03/2026
14:14
Mano Menezes sendo apresentado como técnico da seleção do Peru
imagem cameraMano Menezes sendo apresentado como técnico da seleção do Peru (Foto: Ernesto BENAVIDES/AFP)
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O técnico Mano Menezes anunciou nesta segunda-feira (16) sua primeira convocação à frente da Seleção Peruana de Futebol. A lista foi divulgada visando a Data Fifa de março, quando o Peru disputará dois amistosos internacionais.

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Fora da próxima Copa do Mundo, a equipe peruana aproveitará o período para testes e ajustes sob o comando do treinador brasileiro. Os compromissos serão contra a Seleção Senegalesa, no dia 28 de março, e diante de Honduras de Futebol, no dia 31.

Entre os convocados, chamam atenção nomes que atuam no futebol brasileiro, como o meia André Carrillo, do Corinthians, e o volante Erick Noriega, do Grêmio. Ambos devem ter papel importante no processo de renovação da equipe.

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Convocação do Peru

Goleiros

  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Diego Romero (Universitario)

Defensores

  • Alfonso Barco (HNK Rijeka)
  • César Inga (Universitario)
  • Fabio Gruber (Nuremberg)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (Copenhague)
  • Matias Zegarra (Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Sparta Praga)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)

Meio-campistas

  • Adrián Quiroz (Los Chankas)
  • André Carrillo (Corinthians)
  • Erick Noriega (Grêmio)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Jesús Castillo (Universitario)
  • Jesús Pretell (LDU)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Atacantes

  • Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
  • Alex Valera (Universitario)
  • Joao Grimaldo (Sparta Praga)
  • Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

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Mano Menezes sendo apresentado como técnico da seleção do Peru
Mano Menezes sendo apresentado como técnico da seleção do Peru (Foto: Ernesto BENAVIDES/AFP)

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