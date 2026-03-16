Mano Menezes divulga primeira convocação do Peru com jogadores de Grêmio e Corinthians

O técnico Mano Menezes anunciou nesta segunda-feira (16) sua primeira convocação à frente da Seleção Peruana de Futebol. A lista foi divulgada visando a Data Fifa de março, quando o Peru disputará dois amistosos internacionais.

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Fora da próxima Copa do Mundo, a equipe peruana aproveitará o período para testes e ajustes sob o comando do treinador brasileiro. Os compromissos serão contra a Seleção Senegalesa, no dia 28 de março, e diante de Honduras de Futebol, no dia 31.

Entre os convocados, chamam atenção nomes que atuam no futebol brasileiro, como o meia André Carrillo, do Corinthians, e o volante Erick Noriega, do Grêmio. Ambos devem ter papel importante no processo de renovação da equipe.

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Convocação do Peru

Goleiros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Universitario)

Defensores

Alfonso Barco (HNK Rijeka)

César Inga (Universitario)

Fabio Gruber (Nuremberg)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague)

Matias Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Sparta Praga)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Meio-campistas

Adrián Quiroz (Los Chankas)

André Carrillo (Corinthians)

Erick Noriega (Grêmio)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Castillo (Universitario)

Jesús Pretell (LDU)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Atacantes

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)

Alex Valera (Universitario)

Joao Grimaldo (Sparta Praga)

Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

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