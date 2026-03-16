Mano Menezes divulga primeira convocação do Peru com jogadores de Grêmio e Corinthians
Treinador vai enfrentar Hounduras e Senegal nesta Data Fifa
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O técnico Mano Menezes anunciou nesta segunda-feira (16) sua primeira convocação à frente da Seleção Peruana de Futebol. A lista foi divulgada visando a Data Fifa de março, quando o Peru disputará dois amistosos internacionais.
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Fora da próxima Copa do Mundo, a equipe peruana aproveitará o período para testes e ajustes sob o comando do treinador brasileiro. Os compromissos serão contra a Seleção Senegalesa, no dia 28 de março, e diante de Honduras de Futebol, no dia 31.
Entre os convocados, chamam atenção nomes que atuam no futebol brasileiro, como o meia André Carrillo, do Corinthians, e o volante Erick Noriega, do Grêmio. Ambos devem ter papel importante no processo de renovação da equipe.
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Convocação do Peru
Goleiros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Universitario)
Defensores
- Alfonso Barco (HNK Rijeka)
- César Inga (Universitario)
- Fabio Gruber (Nuremberg)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (Copenhague)
- Matias Zegarra (Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Sparta Praga)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Meio-campistas
- Adrián Quiroz (Los Chankas)
- André Carrillo (Corinthians)
- Erick Noriega (Grêmio)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Castillo (Universitario)
- Jesús Pretell (LDU)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Atacantes
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
- Alex Valera (Universitario)
- Joao Grimaldo (Sparta Praga)
- Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)
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