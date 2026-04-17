O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) definiu as punições envolvendo jogadores e membros do Corinthians após a confusão generalizada no clássico contra o Palmeiras, disputado no domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro.

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As decisões foram tomadas com base nas denúncias apresentadas após o dérbi, que registrou expulsões, acusações de agressão, ofensas e episódios extracampo. A punição é válida para todas competições nacionais.

Entre os atletas, André recebeu a pena mínima e foi suspenso por um jogo após ser expulso por gesto obsceno, enquadrado no artigo 258. Já Matheuzinho, denunciado por agressão física (artigo 254-A), também recebeu a pena mínima, mas com suspensão de quatro partidas. O volante Breno Bidon, acusado de ato hostil (artigo 250) na zona mista, foi absolvido pelo tribunal.

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O goleiro Hugo Souza, denunciado por ofensa à arbitragem (artigo 243-F) após declarações na imprensa, foi punido com suspensão de dois jogos. Por outro lado, Luiz Fernando do Santos, preparador de goleiros do Corinthians, foi absolvido da acusação de participação em tumulto (artigo 257) após a partida.

O Corinthians recebeu multa de R$ 10 mil pelo uso de drone não autorizado, além de R$ 20 mil (valor também aplicado ao Palmeiras) pela confusão no túnel. No caso mais grave, relacionado à injúria racial (artigo 243-G), o Timão foi punido com multa de R$ 80 mil e perda de um mando de campo no Campeonato Brasileiro.

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Corinthians x Palmeiras fizeram um clássico quente pelo Brasileirão (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress)

Veja abaixo o detalhamento das denúncias:

André: expulso após gesto obsceno

Artigo: 258 (conduta contrária à disciplina ou ética desportiva)

Pena: suspensão de um jogo

Matheuzinho: expulso por agredir adversário

Artigo: 254-A (agressão física)

Pena: suspensão de quatro jogos

Breno Bidon: envolvido em atitude hostil na zona mista após o jogo

Artigo: 250 (ato desleal ou hostil)

Pena: absolvido

Hugo Souza: críticas à arbitragem em entrevista, caracterizando ofensa

Artigo: 243-F (ofensa à honra da arbitragem)

Pena: suspensão de dois jogos

Luiz Fernando do Santos: participação em confusão após a partida

Artigo: 257 (envolvimento em rixa ou tumulto)

Pena: absolvido

Corinthians: desordem no estádio, atraso no jogo, ato discriminatório e tumulto

Artigos: 213 (desordem na praça de desporto), 243-G (injúria racial) e 257 (rixa ou tumulto)

Pena: multa de R$ 10 mil pelo uso de drone não autorizado, multa de R$ 20 mil pela confusão no túnel e multa de R$ 80 mil com perda de um mando de campo por injúria racial

Briga generalizada no Corinthians

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou um "tumulto generalizado" após o empate no clássico. Houve um empurrão no atacante Luighi, do Palmeiras, além de Matheuzinho, do Corinthians, envolvido em lance que resultou em expulsão.

O Palmeiras publicou nota nas redes sociais informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes.

O Corinthians também divulgou uma nota informando que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Segundo o clube alvinegro, os atletas vão registrar B.O. no Jecrim.

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