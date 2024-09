Corinthians acerta empréstimo de goleiro da base para clube italiano

Rafael Juwer durante apresentação na Roma (Foto: Divulgação)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 09:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians acertou o empréstimo do goleiro Rafael Juwer para a Roma, da Itália, válido até a metade de 2025. Nascido em 2008, o atleta integrava a equipe sub-17 do Timão.

O acordo entre os clubes é parte de um intercâmbio para fornecer experiência internacional para os jogadores das categorias de base, além de servir como vitrine para eventuais negociações futuras do Corinthians. O jogador está na Itália e já foi apresentado pelo clube.

No início do ano, Rafael Juwer assinou seu primeiro contrato profissional, válido até março de 2027. Com isso, o goleiro passou a ter multa de 30 milhões de euros (R$ 187,5 milhões na cotação atual).

Destaque no sub-15, Juwer participou da campanha que culminou no vice-campeonato Paulista da categoria, em 2023. Na atual temporada, disputou apenas duas partidas com o sub-17 - ambas pelo Campeonato Paulista.

Emprestado à Roma, Rafael Juwer possui contrato válido com o Corinthians até março de 2027 (Foto: Divulgação/Corinthians)