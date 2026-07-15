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Paternidade? Yamal amplia vantagem sobre Mbappé em confrontos diretos

Jogador do Barcelona já venceu nove confrontos de 11 contra o francês

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 10:41
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Mbappé e Yamal no duelo entre França e Espanha, na semifinal da Copa do Mundo
Mbappé e Yamal no duelo entre França e Espanha, na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

A classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo ampliou um retrospecto que vem se consolidando nos últimos dois anos. Com a vitória por 2 a 0 sobre a França, Yamal voltou a levar a melhor sobre Mbappé e chegou à nona vitória em 11 confrontos diretos entre os dois, somando partidas por clubes e seleções.

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    O duelo mais recente reforçou uma tendência vista desde 2024. Apesar de Mbappé seguir à frente no número de gols marcados nos confrontos – nove contra sete de Yamal –, o espanhol tem dominado os resultados coletivos, principalmente em jogos decisivos. Das seis partidas eliminatórias ou finais em que estiveram frente a frente, Yamal saiu vencedor em cinco.

    Na semifinal da Copa do Mundo, o jovem atacante voltou a ser decisivo. Foi dele a jogada que originou o pênalti convertido por Oyarzabal para abrir o placar e ainda chegou a balançar as redes no segundo tempo, em lance posteriormente anulado por impedimento. Mbappé, por outro lado, teve atuação discreta e pouco conseguiu participar da construção ofensiva francesa.

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    Mbappé e Yamal no duelo entre França e Espanha, na semifinal da Copa do Mundo
    Mbappé e Yamal no duelo entre França e Espanha, na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
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    • Retrospecto começou na Champions e ganhou força entre clubes e seleções

    O primeiro encontro entre os dois aconteceu nas quartas de final da Champions League de 2023/24, quando Barcelona e PSG dividiram uma vitória para cada lado, com a classificação ficando com o clube francês. Desde então, a rivalidade ganhou novos capítulos após a transferência de Mbappé para o Real Madrid, transformando cada clássico contra o Barcelona em um novo confronto direto com Yamal.

    Além dos duelos por clubes, Espanha e França passaram a se encontrar com frequência em competições importantes. Nas semifinais da Eurocopa de 2024, da Nations League de 2025 e agora da Copa do Mundo de 2026, a seleção espanhola levou a melhor em todas as ocasiões.

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    Confira todos os confrontos entre Yamal e Mbappé:

    • Champions League 2023/24 (quartas de final): PSG 2 x 3 Barcelona — vitória de Yamal.
    • Champions League 2023/24 (quartas de final): Barcelona 1 x 4 PSG — vitória de Mbappé.
    • Eurocopa 2024 (semifinal): Espanha 2 x 1 França — vitória de Yamal.
    • La Liga 2024/25: Real Madrid 0 x 4 Barcelona — vitória de Yamal.
    • Supercopa da Espanha 2025 (final): Real Madrid 2 x 5 Barcelona — vitória de Yamal.
    • Copa do Rei 2025 (final): Barcelona 3 x 2 Real Madrid — vitória de Yamal.
    • La Liga 2024/25: Barcelona 4 x 3 Real Madrid — vitória de Yamal.
    • Nations League 2025 (semifinal): Espanha 5 x 4 França — vitória de Yamal.
    • La Liga 2025/26: Real Madrid 2 x 1 Barcelona — vitória de Mbappé.
    • Supercopa da Espanha 2026 (final): Barcelona 3 x 2 Real Madrid — vitória de Yamal.
    • Copa do Mundo 2026 (semifinal): Espanha 2 x 0 França — vitória de Yamal.

    Ao todo, o retrospecto registra nove vitórias de Yamal e duas de Mbappé.

    Mbappé marca mais, mas Yamal coleciona vitórias

    Embora o retrospecto coletivo seja amplamente favorável ao espanhol, Mbappé ainda apresenta números individuais superiores. O atacante francês marcou nove gols nos confrontos, distribuídos entre partidas por PSG, Real Madrid e seleção francesa. Yamal balançou as redes sete vezes e também contribuiu com assistências importantes em clássicos e decisões.

    A semifinal da Copa do Mundo também rendeu outro marco ao camisa da Espanha. Com 19 anos e seis dias na data da decisão, Yamal se tornou o terceiro jogador mais jovem da história a disputar uma final de Mundial, superando justamente Mbappé, que tinha 19 anos e 207 dias quando foi campeão com a França em 2018.

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