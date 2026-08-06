Copa do Brasil pode dar respiro financeiro ao Corinthians em meio a dívidas Classificação diante do Internacional pode render R$ 4 milhões ao clube

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O Corinthians enfrenta o Internacional nesta quinta-feira (6), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Além da busca pela classificação, o duelo pode representar um importante alívio financeiro para o clube, que atravessa um período de dificuldades econômicas.

A vaga nas quartas de final garante ao time classificado uma premiação de R$ 4 milhões. O valor é inferior ao distribuído na mesma fase da edição de 2025, quando os clubes receberam R$ 4,7 milhões pelo avanço no torneio.

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Mesmo assim, o dinheiro chega em um momento oportuno para o Corinthians, que enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.

Transfer ban no Corinthians

Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto) Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto) Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago) CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

Corinthians pode ganhar R$ 4 milhões em meio a três transfer bans na Fifa (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Premiações por fases na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um reajuste nos valores das premiações da Copa do Brasil para esta temporada. A entidade manteve a estratégia de pagamentos progressivos, com os valores aumentando conforme os clubes avançam nas fases da competição.

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Nas rodadas iniciais, a premiação varia de acordo com o grupo ao qual cada equipe pertence. O modelo leva em consideração critérios definidos pela CBF para a distribuição dos valores entre os participantes.

Na edição anterior, o Corinthians faturou R$ 97,79 milhões pelo título da Copa do Brasil. Para esta temporada, o torneio passou por uma reformulação e terá um novo formato, com mais etapas e 126 equipes na disputa.

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Veja os valores abaixo

1ª Fase: R$ 400 mil para os clubes piores ranqueados pela CBF

R$ 400 mil para os clubes piores ranqueados pela CBF 2ª Fase : R$ 1,38 milhão para os clubes da Série B e R$ 830 mil para os demais

: R$ 1,38 milhão para os clubes da Série B e R$ 830 mil para os demais 3ª Fase : R$ 1,53 milhão para os clubes da Série B e R$ 950 mil para os demais

: R$ 1,53 milhão para os clubes da Série B e R$ 950 mil para os demais 4ª Fase : R$ 1,68 milhão para os clubes da Série B e R$ 1,07 milhão para os demais

: R$ 1,68 milhão para os clubes da Série B e R$ 1,07 milhão para os demais 5ª Fase : R$ 2 milhões

: R$ 2 milhões Oitavas de Fina l: R$ 3 milhões

l: R$ 3 milhões Quartas de Final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal : R$ 9 milhões

: R$ 9 milhões Vice-campeão : R$ 34 milhões

: R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

O que o Corinthians precisa fazer para se classificar?

Atual campeão do torneio, o Corinthians avançou às oitavas após eliminar o Barra-SC com duas vitórias por 1 a 0. Já o Internacional despachou o Athletic-MG também com dois triunfos: venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e depois confirmou a classificação no Beira-Rio ao ganhar por 3 a 2.

No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick. Com o resultado, a equipe gaúcha abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Para avançar de fase, o Corinthians precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Já o Internacional garante a classificação com qualquer empate, vitória ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença.

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