Internacional supera time de agente de Vini Jr. e avança na Copa do Brasil

O Internacional venceu o Athletic-MG por 3 a 2 e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (12), no Beira-Rio. Com o agregado em 5 a 3, o Colorado aguarda sorteio para descobrir o próximo oponente na competição. Já a equipe mineira, que tem 53,5% da sua SAF controlada por Thássilo Soares (Tatá), agente responsável pela carreira de Vini Jr., se despede da competição.

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Em casa, o Internacional assumiu as principais iniciativas no ataque e, aos 20 minutos, abriu o placar com Borré, que aproveitou bola sobrada na pequena área para marcar o primeiro gol colorado O Athletic respondeu antes dos 40', com Ian Luccas, após receber passe de Gabriel Moyses, invadiu a área e deixou o placar empatado. Porém, antes do intervalo, Bernabei lançou de forma precisa para Allex, que dominou e ganhou do time mineiro para devolver a liderança aos mandantes.

No retorno ao segundo tempo, o Athletic teve a expulsão de Gian Cabezas, após acertar cotovelada em Bernabei. Mas, mesmo com um a menos, o time mineiro aproveitou falha do goleiro Rochet para empatar, novamente com Ian Luccas, aos 22 minutos. Porém, aos 24, Alan Patrick encontrou Bernabei na área do Athletic e, de primeira, bateu cruzado para dar números finais à vitória por 3 a 2 do Internacional.

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O Internacional venceu o Athletic-MG pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Próximos compromissos

O Internacional volta aos gramados no sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, para encarar o Vasco, pela 16ª rodada do Brasileirão. Já o Athletic-MG recebe o Juventude, no domingo (17), pela nona rodada da Série B.

Vini Jr. na SAF do Athletic

Destaque do Campeonato Mineiro e prestes a estrear na Série B do Brasileirão, o Athletic Club está passando por mudanças. Uma delas é a venda da maior parte da SAF do time mineiro para Thássilo Soares, um dos agentes do astro brasileiro Vini Jr.

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Na negociação, o empresário comprou a maioria das ações detidas pela F&P Gestão Esportiva e se tornou o acionista majoritário do clube com 53,5% da SAF. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Distribuição da SAF do clube mineiro

1 . 53,5% pertencem a Thássilo Soares, tornando-o o principal acionista e controlador do clube 2 . 10% seguem com Fábio Mineiro, que continua na direção de futebol 3 . 19,5% pertencem à Tiberis Holding, empresa italiana que entrou na operação em dezembro de 2023 4 . 7% estão com a Lago de Minas, empresa ligada à estrutura do centro de treinamento do clube 5 . 5% são da Testotrans, outra acionista minoritária 6 . 5% seguem com a Associação Athletic, que mantém ligação histórica com o clube

Athletic Club tem agente de Vini Jr. no comando da SAF (Foto: Divulgação/Athletic Club)

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