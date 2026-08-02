Corinthians sofre dois gols em seis minutos e perde para o Inter na Copa do Brasil
Jogo de volta será na Neo Química Arena na próxima quinta-feira (6)
O Corinthians foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional, neste domingo, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a equipe de Fernando Diniz caiu de rendimento na etapa final e viu o Colorado construir a vantagem em um intervalo de apenas seis minutos. Matheus Bahia abriu o placar aos 15 minutos, enquanto Alan Patrick, de pênalti, ampliou aos 21.
Com o resultado, o Timão precisará vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final no tempo normal, e uma vitória corintiana por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O jogo será na próxima quinta-feira (6), às 20h, na Neo Química Arena.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Corinthians controla a bola, mas Inter cria as melhores chances
O Corinthians começou valorizando a posse de bola e tentando construir as jogadas desde o campo de defesa. Logo no primeiro minuto, Breno Bidon arriscou de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer boa defesa, dando a impressão de que os visitantes poderiam controlar o confronto.
O Internacional, porém, manteve a estratégia de esperar o adversário e explorar os espaços deixados nas transições. Aos seis minutos, Bernabei apareceu pela esquerda e finalizou por cima. A melhor oportunidade da primeira etapa veio aos 37, quando Gabriel Paulista errou na saída de bola, Carbonero arrancou livre e ficou cara a cara com Hugo Souza, que fez grande defesa para evitar o gol colorado.
Apesar de trocar muitos passes e permanecer mais tempo com a bola, o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Kaio César e Raniele ainda tentaram finalizações sem direção, enquanto o Inter levou mais perigo sempre que acelerava os contra-ataques.
Seis minutos mudam o jogo
O panorama da partida mudou completamente após o intervalo. O Corinthians voltou tentando manter a posse e chegou a assustar em chute de Kaio César, que passou perto do gol defendido por Matheus Cunha.
Mas o Internacional cresceu na partida e passou a ocupar o campo ofensivo. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa corintiana não conseguiu afastar o perigo. A bola sobrou para Matheus Bahia, que dominou dentro da área e finalizou de perna direita para abrir o placar no Beira-Rio.
Sem conseguir reagir, o Corinthians voltou a sofrer poucos minutos depois. Aos 19, Bruno Gomes recebeu na área, passou por Gustavo Henrique e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, confirmado após rápida checagem. Na cobrança, Alan Patrick deslocou Hugo Souza e ampliou a vantagem colorada aos 21 minutos.
Diniz tenta mudar, mas Timão não reage
Em busca de uma reação, Fernando Diniz promoveu alterações na equipe. Lingard entrou na vaga de André, enquanto Matheus Pereira substituiu Breno Bidon. O Corinthians até conseguiu uma boa falta na entrada da área após jogada de Lingard, mas não encontrou espaços para diminuir o prejuízo.
Com a vantagem construída, o Internacional administrou o resultado, controlou as ações e ainda levou perigo em alguns contra-ataques. O Corinthians, por sua vez, manteve a posse de bola, mas voltou a esbarrar na falta de criatividade no último terço e pouco exigiu o goleiro Matheus Cunha.
Ao apito final, o 2 a 0 refletiu a eficiência do Internacional na etapa final e castigou um Corinthians que teve mais posse de bola durante boa parte do confronto, mas voltou a cometer erros na saída de jogo e foi pouco efetivo ofensivamente.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 2 X 0 CORINTHIANS
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)
⚽Gols: Matheus Bahia (15' 2T) e Alan Patrick (21' 2T)
🟨 Cartões amarelos: Mercado e Alerrandro, para o Inter; Raniele, Garro, Carrillo, Kaio César e Pedro Raul, para o Corinthians
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho), Alan Patrick (Calebe) e Vitinho (Juninho); Carbonero (Alerrandro) e Bernabei.
CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (Allan) e Matheus Bidu; Raniele, André (Lingard), Breno Bidon (Matheus Pereira) e Garro (Carrillo); Kaio César e Gui Negão (Pedro Raul).
🍀Aposte no Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Hugo Souza vira alvo em Internacional x Corinthians: 'Bizarro'Há 11 minutos
Fora de Campo
Lingard vira assunto em derrota do Corinthians: 'Não precisava'Há 17 minutos
Fora de Campo
Torcedores mandam recado a Fernando Diniz após Internacional x CorinthiansHá 20 minutos
Corinthians
Dê suas notas: avalie as atuações em Internacional x CorinthiansHá 21 minutos
Futebol Nacional
Veja gols em Internacional x Corinthians: Matheus e Alan Patrick marcamHá 49 minutos
Fora de Campo
Especialista analisa polêmica de pênalti em Inter x CorinthiansHá 1 hora
Mais LANCE!