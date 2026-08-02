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Corinthians sofre dois gols em seis minutos e perde para o Inter na Copa do Brasil

Jogo de volta será na Neo Química Arena na próxima quinta-feira (6)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/08/2026 21:29
Atualizado há 1 minutos
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Garro tenta interceptar o jogador do Internacional
Garro, do Corinthians, tenta interceptar Matheus Bahia, do Internacional. (Foto: Divulgação / Internacional)

O Corinthians foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional, neste domingo, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a equipe de Fernando Diniz caiu de rendimento na etapa final e viu o Colorado construir a vantagem em um intervalo de apenas seis minutos. Matheus Bahia abriu o placar aos 15 minutos, enquanto Alan Patrick, de pênalti, ampliou aos 21.

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Com o resultado, o Timão precisará vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final no tempo normal, e uma vitória corintiana por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O jogo será na próxima quinta-feira (6), às 20h, na Neo Química Arena.

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Corinthians controla a bola, mas Inter cria as melhores chances

O Corinthians começou valorizando a posse de bola e tentando construir as jogadas desde o campo de defesa. Logo no primeiro minuto, Breno Bidon arriscou de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer boa defesa, dando a impressão de que os visitantes poderiam controlar o confronto.

O Internacional, porém, manteve a estratégia de esperar o adversário e explorar os espaços deixados nas transições. Aos seis minutos, Bernabei apareceu pela esquerda e finalizou por cima. A melhor oportunidade da primeira etapa veio aos 37, quando Gabriel Paulista errou na saída de bola, Carbonero arrancou livre e ficou cara a cara com Hugo Souza, que fez grande defesa para evitar o gol colorado.

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Apesar de trocar muitos passes e permanecer mais tempo com a bola, o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Kaio César e Raniele ainda tentaram finalizações sem direção, enquanto o Inter levou mais perigo sempre que acelerava os contra-ataques.

Seis minutos mudam o jogo

O panorama da partida mudou completamente após o intervalo. O Corinthians voltou tentando manter a posse e chegou a assustar em chute de Kaio César, que passou perto do gol defendido por Matheus Cunha.

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Mas o Internacional cresceu na partida e passou a ocupar o campo ofensivo. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa corintiana não conseguiu afastar o perigo. A bola sobrou para Matheus Bahia, que dominou dentro da área e finalizou de perna direita para abrir o placar no Beira-Rio.

Sem conseguir reagir, o Corinthians voltou a sofrer poucos minutos depois. Aos 19, Bruno Gomes recebeu na área, passou por Gustavo Henrique e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, confirmado após rápida checagem. Na cobrança, Alan Patrick deslocou Hugo Souza e ampliou a vantagem colorada aos 21 minutos.

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Diniz tenta mudar, mas Timão não reage

Em busca de uma reação, Fernando Diniz promoveu alterações na equipe. Lingard entrou na vaga de André, enquanto Matheus Pereira substituiu Breno Bidon. O Corinthians até conseguiu uma boa falta na entrada da área após jogada de Lingard, mas não encontrou espaços para diminuir o prejuízo.

Com a vantagem construída, o Internacional administrou o resultado, controlou as ações e ainda levou perigo em alguns contra-ataques. O Corinthians, por sua vez, manteve a posse de bola, mas voltou a esbarrar na falta de criatividade no último terço e pouco exigiu o goleiro Matheus Cunha.

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Ao apito final, o 2 a 0 refletiu a eficiência do Internacional na etapa final e castigou um Corinthians que teve mais posse de bola durante boa parte do confronto, mas voltou a cometer erros na saída de jogo e foi pouco efetivo ofensivamente.

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 2 X 0 CORINTHIANS
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)
Gols: Matheus Bahia (15' 2T) e Alan Patrick (21' 2T)
🟨 Cartões amarelos: Mercado e Alerrandro, para o Inter; Raniele, Garro, Carrillo, Kaio César e Pedro Raul, para o Corinthians
🟥 Cartão vermelho: -

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ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho), Alan Patrick (Calebe) e Vitinho (Juninho); Carbonero (Alerrandro) e Bernabei.

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (Allan) e Matheus Bidu; Raniele, André (Lingard), Breno Bidon (Matheus Pereira) e Garro (Carrillo); Kaio César e Gui Negão (Pedro Raul).

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Breno Bidon é cercado por Carbonero e Bruno Henrique no duelo entre Corinthians e Inter
Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress

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