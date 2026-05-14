Yuri Alberto desencanta, Corinthians vence o Barra e avança na Copa do Brasil; dê suas notas

O Corinthians venceu o Barra-SC por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (14), na Neo Química Arena, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O gol do Timão, que também havia vencido na ida pelo mesmo placar, foi marcado por Yuri Alberto.

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Agora, o Corinthians se junta ao Athletico-PR, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Remo, Chapecoense, Mirassol, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude, que também estão garantidos nas oitavas de final da competição. O sorteio da próxima fase será realizado no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Início morno...

A primeira etapa do Corinthians teve a posse de bola característica das equipes de Fernando Diniz, mas foi pouco eficiente e também pouco agressiva. A principal chance veio com Rodrigo Garro, aos 11 minutos, ao acertar a trave em cobrança de falta, e com Yuri Alberto, aos 20, em chute de dentro da área. Já o Barra tentou escapar em contra-ataques, mas teve dificuldades para criar chances reais de gol.

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Placar magro, mas suficiente

O Corinthians tentou furar a defesa na segunda etapa de várias formas: em cobrança de falta de Garro, finalização de fora da área de Gabriel Paulista e em um lance de velocidade de Kaio César. Mas coube a Yuri Alberto, na reta final da partida, garantir a vitória do Timão.

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Aos 38 minutos do segundo tempo, o atacante Yuri Alberto recebeu belo passe de Rodrigo Garro dentro da área e tocou por cima do goleiro Ewerton, abrindo o placar para o Corinthians. Além do gol marcado, o camisa 9 também encerrou uma sequência de nove jogos sem balançar as redes.

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Corinthians venceu o Barra (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Deu aula 🏅

O goleiro Ewerton, do Barra-SC, foi um dos principais destaques da partida. Se o time catarinense permaneceu vivo durante todo o jogo, isso passou muito pela segurança e pelas defesas do camisa um do Pescador. Ao todo, foram nove defesas ao longo do confronto.

Ficou abaixo 📉

Após decidir a partida de ida para o Corinthians, Jesse Lingard teve atuação abaixo na volta. Momentos antes de ser substituído, tentou um passe de efeito e errou, entregando a bola ao adversário. Foi uma das atuações mais discretas do inglês com a camisa do Timão.

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Não vou ver isso sozinho 😱

No começo da segunda etapa, com o Corinthians tentando ensaiar uma pressão sobre o Barra, o técnico Fernando Diniz deu uma dura no zagueiro Gabriel Paulista, em imagem flagrada pela Prime Video. O treinador pediu para que o defensor "parasse de moleza".

Diniz maluco com o Gabriel Paulista KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/KuyHOKVMMd — Presida (@presidatv) May 14, 2026

Notas do Corinthians; avalie os jogadores!

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Barra

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 1x0 Barra

Copa do Brasil

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Yuri Alberto(38'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lingard e Breno Bidon (COR); Vavá (BAR);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ESCALAÇÕES

BARRA: Ewerton; Fábio (Marcelinho), Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha (Bernabé); Cleiton Tetê, Vavá (Pablo Gabriel) e Matheus Barbosa; Gabrie Silva, Vinicius Popó (Saymon) e Cléo Silva (Lazaroni). (Técnico: Bernardo Franco)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Allan, André (Kaio César), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Dieguinho); Lingard (Zakaria Labyad) e Yuri Alberto (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)

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