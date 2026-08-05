Torcida do Corinthians reage à chegada de Wesley ao Cruzeiro: 'Não foi' Atacante revelado pelo Timão foi emprestado ao Cabuloso até junho de 2027

A chegada de Wesley ao Cruzeiro movimentou as redes sociais entre torcedores do Corinthians nesta quarta-feira (5). Cria das categorias de base do Timão, o atacante foi anunciado pelo clube mineiro após passagem pelo Al-Nassr e uma negociação que chegou a envolver um possível retorno ao time que o revelou.

Wesley deixou o futebol brasileiro em 2024, quando foi negociado pelo Corinthians com o clube saudita. Antes disso, o reforço do Cruzeiro ganhou destaque com a camisa alvinegra e era visto como uma das principais promessas formadas no Parque São Jorge.

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O jogador chegou a ser alvo de conversas para voltar ao Corinthians, mas o acordo não avançou. Com a definição da transferência para o Cruzeiro, torcedores corintianos reagiram nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Wesley, ex-Corinthians, é o novo reforço do Cruzeiro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Veja comentários dos torcedores do Timão

Cria do Corinthians fica no Cruzeiro até junho de 2027

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (5), a contratação do atacante Wesley. O jogador chega à Toca da Raposa II por empréstimo de uma temporada.

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O atacante chega ao clube por empréstimo e com a divisão dos seus salários. Durante as tratativas com o Cruzeiro, Wesley chegou a negociar com o Corinthians.

Internamente, o Timão via com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. No entanto, os problemas com transferban dificultaram o andamento das negociações.

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Enquanto isso, o Cruzeiro chegou a desistir de Wesley por causa das conversas com o Corinthians. Após as lesões de Sinisterra e Gabriel Pec, voltou a negociar.

Revelado pelo Corinthians, Wesley se destacou no profissional em 2024 e foi negociado com o Al-Nassr por 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110 milhões, na cotação da época).

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