Contra o Vasco, Fernando Diniz pode igualar número de Tite no Corinthians

O técnico Fernando Diniz está próximo de alcançar uma marca importante no Corinthians que remete a um dos períodos mais sólidos da história recente do clube. Caso a equipe não seja vazada diante do Vasco, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, o atual comandante pode igualar a sequência de jogos sem sofrer gols registrada em 2015, sob o comando de Tite.

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Naquela temporada, o Corinthians atingiu seis partidas consecutivas sem ser vazado, com desempenho de cinco vitórias e um empate, além de 89% de aproveitamento e oito gols marcados. A sequência incluiu triunfos sobre Linense, Mogi Mirim, San Lorenzo, São Paulo e São Bernardo, além de um empate sem gols contra o Red Bull Brasil, consolidando um dos momentos mais consistentes defensivamente da equipe.

Em 2026, o cenário é semelhante. O time comandado por Diniz soma cinco jogos de invencibilidade defensiva, com três vitórias e dois empates, além de 73% de aproveitamento e cinco gols marcados. A sequência começou com vitória sobre o Platense e passou por duelos contra Palmeiras, Santa Fe, Vitória e Barra, mantendo a meta alvinegra intacta em todos eles.

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Se repetir o desempenho diante do Vasco, Diniz igualará a marca histórica de Tite e reforçará a evolução defensiva do Corinthians sob seu comando, mesmo com um número menor de vitórias e gols marcados em comparação ao recorte de 2015.

Sequência de 2015

Desempenho:

5V - 1E

89% de aproveitamento

8 gols marcados

25/02/2015 - Linense 0x2 Corinthians - Paulista

01/03/2015 - Corinthians 3x0 Mogi Mirim - Paulista

04/03/2015 - San Lorenzo 0x1 Corinthians - Libertadores

08/03/2015 - São Paulo 0x1 Corinthians - Paulista

11/03/2015 - Corinthians 1x0 São Bernardo - Paulista

14/03/2015 - Corinthians 0x0 Red Bull Brasil - Paulista

Sequência de 2026

Desempenho:

3V - 2E

73% de aproveitamento

5 gols marcados

09/04/2026 - Platense 0x2 Corinthians - Libertadores

12/04/2026 - Corinthians 0x0 Palmeiras - Brasileirão

15/04/2026 - Corinthians 2x0 Santa Fe - Libertadores

18/04/2026 - Vitória 0x0 Corinthians - Brasileirão

21/04/2026 - Barra 0x1 Corinthians - Copa do Brasil

Tite é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Corinthians (Foto: Edilson Dantas/Folhapress)

Fernando Diniz iguala sequência recente do Corinthians

O atual treinador já alcançou uma marca relevante ao repetir a sequência registrada pelo time em 2022, sob o comando de Vítor Pereira. Na ocasião, o Corinthians também ficou cinco partidas consecutivas sem sofrer gols, entre abril e maio, com quatro vitórias e um empate, atingindo 87% de aproveitamento e seis gols marcados.

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A série incluiu resultados importantes, como vitórias sobre Boca Juniors, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Portuguesa-RJ, além de um empate fora de casa contra o Deportivo Cali. O período ficou marcado pela consistência defensiva e pelo equilíbrio do time em diferentes competições.

Com Diniz, os números gerais também evidenciam solidez: em cinco jogos, são três vitórias e dois empates, com 73.3% de aproveitamento, cinco gols marcados e nenhum sofrido. A equipe cede, em média, 2 grandes chances no total (0.4 por jogo), além de 9.4 finalizações sofridas por partida, sendo 2.2 no gol e 4.0 dentro da área, complementadas por 13.8 desarmes por jogo, indicadores que sustentam a boa fase defensiva do Corinthians.

Corinthians na última vez que ficou 5 jogos sem sofrer gol:

Abril a maio de 2022

4V - 1E

87% aproveitamento

6 gols marcados

26/04/2022 - Corinthians 2-0 Boca Juniors - Copa Libertadores 2022

01/05/2022 - Corinthians 1-0 Fortaleza - Brasileirão 2022

04/05/2022 - Deportivo Cali 0-0 Corinthians - Copa Libertadores 2022

08/05/2022 - Red Bull Bragantino 0-1 Corinthians - Brasileirão 2022

11/05/2022 - Corinthians 2-0 Portuguesa-RJ - Copa do Brasil 2022

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Fernando Diniz pelo Corinthians:

5 jogos 3V - 2E 73.3% aproveitamento 5 gols 0 gols sofridos 2 grandes chances cedidas (0.4 por jogo) 9.4 finalizações sofridas por jogo 2.2 finalizações sofridas no gol por jogo 4.0 finalizações sofridas na área por jogo 13.8 desarmes por jogo

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