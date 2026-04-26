Contra o Vasco, Fernando Diniz pode igualar número de Tite no Corinthians
Sequência defensiva invicta pode alcançar marca histórica do clube em duelo pelo Brasileirão
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O técnico Fernando Diniz está próximo de alcançar uma marca importante no Corinthians que remete a um dos períodos mais sólidos da história recente do clube. Caso a equipe não seja vazada diante do Vasco, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, o atual comandante pode igualar a sequência de jogos sem sofrer gols registrada em 2015, sob o comando de Tite.
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Naquela temporada, o Corinthians atingiu seis partidas consecutivas sem ser vazado, com desempenho de cinco vitórias e um empate, além de 89% de aproveitamento e oito gols marcados. A sequência incluiu triunfos sobre Linense, Mogi Mirim, San Lorenzo, São Paulo e São Bernardo, além de um empate sem gols contra o Red Bull Brasil, consolidando um dos momentos mais consistentes defensivamente da equipe.
Em 2026, o cenário é semelhante. O time comandado por Diniz soma cinco jogos de invencibilidade defensiva, com três vitórias e dois empates, além de 73% de aproveitamento e cinco gols marcados. A sequência começou com vitória sobre o Platense e passou por duelos contra Palmeiras, Santa Fe, Vitória e Barra, mantendo a meta alvinegra intacta em todos eles.
Se repetir o desempenho diante do Vasco, Diniz igualará a marca histórica de Tite e reforçará a evolução defensiva do Corinthians sob seu comando, mesmo com um número menor de vitórias e gols marcados em comparação ao recorte de 2015.
Sequência de 2015
Desempenho:
5V - 1E
89% de aproveitamento
8 gols marcados
- 25/02/2015 - Linense 0x2 Corinthians - Paulista
- 01/03/2015 - Corinthians 3x0 Mogi Mirim - Paulista
- 04/03/2015 - San Lorenzo 0x1 Corinthians - Libertadores
- 08/03/2015 - São Paulo 0x1 Corinthians - Paulista
- 11/03/2015 - Corinthians 1x0 São Bernardo - Paulista
- 14/03/2015 - Corinthians 0x0 Red Bull Brasil - Paulista
Sequência de 2026
Desempenho:
3V - 2E
73% de aproveitamento
5 gols marcados
- 09/04/2026 - Platense 0x2 Corinthians - Libertadores
- 12/04/2026 - Corinthians 0x0 Palmeiras - Brasileirão
- 15/04/2026 - Corinthians 2x0 Santa Fe - Libertadores
- 18/04/2026 - Vitória 0x0 Corinthians - Brasileirão
- 21/04/2026 - Barra 0x1 Corinthians - Copa do Brasil
Fernando Diniz iguala sequência recente do Corinthians
O atual treinador já alcançou uma marca relevante ao repetir a sequência registrada pelo time em 2022, sob o comando de Vítor Pereira. Na ocasião, o Corinthians também ficou cinco partidas consecutivas sem sofrer gols, entre abril e maio, com quatro vitórias e um empate, atingindo 87% de aproveitamento e seis gols marcados.
A série incluiu resultados importantes, como vitórias sobre Boca Juniors, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Portuguesa-RJ, além de um empate fora de casa contra o Deportivo Cali. O período ficou marcado pela consistência defensiva e pelo equilíbrio do time em diferentes competições.
Com Diniz, os números gerais também evidenciam solidez: em cinco jogos, são três vitórias e dois empates, com 73.3% de aproveitamento, cinco gols marcados e nenhum sofrido. A equipe cede, em média, 2 grandes chances no total (0.4 por jogo), além de 9.4 finalizações sofridas por partida, sendo 2.2 no gol e 4.0 dentro da área, complementadas por 13.8 desarmes por jogo, indicadores que sustentam a boa fase defensiva do Corinthians.
Corinthians na última vez que ficou 5 jogos sem sofrer gol:
Abril a maio de 2022
4V - 1E
87% aproveitamento
6 gols marcados
- 26/04/2022 - Corinthians 2-0 Boca Juniors - Copa Libertadores 2022
- 01/05/2022 - Corinthians 1-0 Fortaleza - Brasileirão 2022
- 04/05/2022 - Deportivo Cali 0-0 Corinthians - Copa Libertadores 2022
- 08/05/2022 - Red Bull Bragantino 0-1 Corinthians - Brasileirão 2022
- 11/05/2022 - Corinthians 2-0 Portuguesa-RJ - Copa do Brasil 2022
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Fernando Diniz pelo Corinthians:
- 5 jogos
- 3V - 2E
- 73.3% aproveitamento
- 5 gols
- 0 gols sofridos
- 2 grandes chances cedidas (0.4 por jogo)
- 9.4 finalizações sofridas por jogo
- 2.2 finalizações sofridas no gol por jogo
- 4.0 finalizações sofridas na área por jogo
- 13.8 desarmes por jogo
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