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Contra o Vasco, Fernando Diniz pode igualar número de Tite no Corinthians

Sequência defensiva invicta pode alcançar marca histórica do clube em duelo pelo Brasileirão

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/04/2026
08:00
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
imagem cameraFernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
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O técnico Fernando Diniz está próximo de alcançar uma marca importante no Corinthians que remete a um dos períodos mais sólidos da história recente do clube. Caso a equipe não seja vazada diante do Vasco, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, o atual comandante pode igualar a sequência de jogos sem sofrer gols registrada em 2015, sob o comando de Tite.

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Naquela temporada, o Corinthians atingiu seis partidas consecutivas sem ser vazado, com desempenho de cinco vitórias e um empate, além de 89% de aproveitamento e oito gols marcados. A sequência incluiu triunfos sobre Linense, Mogi Mirim, San Lorenzo, São Paulo e São Bernardo, além de um empate sem gols contra o Red Bull Brasil, consolidando um dos momentos mais consistentes defensivamente da equipe.

Em 2026, o cenário é semelhante. O time comandado por Diniz soma cinco jogos de invencibilidade defensiva, com três vitórias e dois empates, além de 73% de aproveitamento e cinco gols marcados. A sequência começou com vitória sobre o Platense e passou por duelos contra Palmeiras, Santa Fe, Vitória e Barra, mantendo a meta alvinegra intacta em todos eles.

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Se repetir o desempenho diante do Vasco, Diniz igualará a marca histórica de Tite e reforçará a evolução defensiva do Corinthians sob seu comando, mesmo com um número menor de vitórias e gols marcados em comparação ao recorte de 2015.

Sequência de 2015

Desempenho:
5V - 1E
89% de aproveitamento
8 gols marcados

  • 25/02/2015 - Linense 0x2 Corinthians - Paulista
  • 01/03/2015 - Corinthians 3x0 Mogi Mirim - Paulista
  • 04/03/2015 - San Lorenzo 0x1 Corinthians - Libertadores
  • 08/03/2015 - São Paulo 0x1 Corinthians - Paulista
  • 11/03/2015 - Corinthians 1x0 São Bernardo - Paulista
  • 14/03/2015 - Corinthians 0x0 Red Bull Brasil - Paulista

Sequência de 2026

Desempenho:
3V - 2E
73% de aproveitamento
5 gols marcados

  • 09/04/2026 - Platense 0x2 Corinthians - Libertadores
  • 12/04/2026 - Corinthians 0x0 Palmeiras - Brasileirão
  • 15/04/2026 - Corinthians 2x0 Santa Fe - Libertadores
  • 18/04/2026 - Vitória 0x0 Corinthians - Brasileirão
  • 21/04/2026 - Barra 0x1 Corinthians - Copa do Brasil
Tite é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Corinthians (Foto: Edilson Dantas/Folhapress)
Tite é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Corinthians (Foto: Edilson Dantas/Folhapress)

Fernando Diniz iguala sequência recente do Corinthians

O atual treinador já alcançou uma marca relevante ao repetir a sequência registrada pelo time em 2022, sob o comando de Vítor Pereira. Na ocasião, o Corinthians também ficou cinco partidas consecutivas sem sofrer gols, entre abril e maio, com quatro vitórias e um empate, atingindo 87% de aproveitamento e seis gols marcados.

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A série incluiu resultados importantes, como vitórias sobre Boca Juniors, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Portuguesa-RJ, além de um empate fora de casa contra o Deportivo Cali. O período ficou marcado pela consistência defensiva e pelo equilíbrio do time em diferentes competições.

Com Diniz, os números gerais também evidenciam solidez: em cinco jogos, são três vitórias e dois empates, com 73.3% de aproveitamento, cinco gols marcados e nenhum sofrido. A equipe cede, em média, 2 grandes chances no total (0.4 por jogo), além de 9.4 finalizações sofridas por partida, sendo 2.2 no gol e 4.0 dentro da área, complementadas por 13.8 desarmes por jogo, indicadores que sustentam a boa fase defensiva do Corinthians.

Corinthians na última vez que ficou 5 jogos sem sofrer gol:

Abril a maio de 2022
4V - 1E
87% aproveitamento
6 gols marcados

  • 26/04/2022 - Corinthians 2-0 Boca Juniors - Copa Libertadores 2022
  • 01/05/2022 - Corinthians 1-0 Fortaleza - Brasileirão 2022
  • 04/05/2022 - Deportivo Cali 0-0 Corinthians - Copa Libertadores 2022
  • 08/05/2022 - Red Bull Bragantino 0-1 Corinthians - Brasileirão 2022
  • 11/05/2022 - Corinthians 2-0 Portuguesa-RJ - Copa do Brasil 2022

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Fernando Diniz pelo Corinthians:

  1. 5 jogos
  2. 3V - 2E
  3. 73.3% aproveitamento
  4. 5 gols
  5. 0 gols sofridos
  6. 2 grandes chances cedidas (0.4 por jogo)
  7. 9.4 finalizações sofridas por jogo
  8. 2.2 finalizações sofridas no gol por jogo
  9. 4.0 finalizações sofridas na área por jogo
  10. 13.8 desarmes por jogo

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