Conselheiro do Corinthians detona Memphis Depay: 'Acaba com o clube'

César Romeu, conselheiro do Corinthians, criticou a presença de Memphis Depay no clube. Segundo o membro do conselho, os valores pagos ao jogador são altos para "poucos jogos e gols".

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A declaração ocorreu momentos antes da votação das contas do Corinthians. César Romeu pediu apoio ao atual presidente, Osmar Stabile, e falou sobre soluções para as contas do clube.

— Eu acho que é o seguinte: tem que dar apoio, continuar dando apoio pro nosso presidente, porque ele tá tentando fazer de tudo pra acabar com essas dívidas. Só que cada vez que entra dinheiro no clube, aparece empresário querendo receber de jogador. Isso aí é um buraco sem fim. E eu vou aprovar as contas. Provavelmente a gente vai acabar com essa dívida ainda um pouco ainda esse ano, se der apoio pro nosso presidente aí. Porque o que acaba com o clube é o Memphis Depay. R$ 6 milhões por mês, não faz um gol, não dá uma assistência. Faz quatro meses que o cara não joga e nós temos que pagar. E a dívida dele é de R$ 42 milhões ainda — disse o conselheiro à "Central do Timão".

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O Lance! apurou que, para viabilizar a permanência do camisa 10, o clube busca uma empresa disposta a arcar com o pagamento integral do salário do jogador. A diretoria, inclusive, já negocia com duas possíveis parceiras.

— Eu acho que a gente tem que procurar ajuda em tudo quanto for lugar. Teve adiantamentos aí para roubos que teve no clube. E por que que nós não podemos pegar agora para pagar as dívidas? — completou Romeu.

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Contrato de Memphis se encerra em junho (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Renovação de contrato

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, e a diretoria alvinegra estruturou uma estratégia em três frentes para tentar segurar o atacante. Primeiro, há um alinhamento de interesse.

Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

Memphis Depay pelo Corinthians:

77 jogos (61 titular) 20 gols 15 assistências 153 mins p/ participar de gol 160 finalizações (67 no gol) 8.0 finalizações p/ marcar gol 31% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1.0 drible certo (46% de acerto) por jogo 29% acerto no cruzamento 37% eficiência nos duelos 1.0 falta sofrida por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.01 Campeão Paulista Campeão da Copa do Brasil Campeão da Supercopa do Brasil

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