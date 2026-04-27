Corinthians negocia com empresas para renovar com Memphis Depay
Clube tenta viabilizar a permanência do camisa 10 com apoio financeiro externo
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O Corinthians ainda trabalha para renovar o contrato com o meia-atacante Memphis Depay, que possui vínculo até 20 de junho deste ano. O jogador, inclusive, já pode assinar pré-contrato com outra equipe.
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O Lance! apurou que, para permanecer com o seu camisa 10, o Corinthians busca uma empresa que banque o pagamento integral do salário do atleta. A diretoria, inclusive, negocia com duas empresas.
Cabe ressaltar que o clube entende que há um desejo de Memphis Depay de permanecer. Esse fator, de certa forma, facilita as negociações, que seguem em andamento.
Etapas do Corinthians para renovar com Memphis
O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Com isso, armou um plano de três etapas.
Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.
Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.
Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.
Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.
Memphis Depay pelo Corinthians:
- 77 jogos (61 titular)
- 20 gols
- 15 assistências
- 153 mins p/ participar de gol
- 160 finalizações (67 no gol)
- 8.0 finalizações p/ marcar gol
- 31% conversão de chances claras
- 22 grandes chances criadas
- 1.0 drible certo (46% de acerto) por jogo
- 29% acerto no cruzamento
- 37% eficiência nos duelos
- 1.0 falta sofrida por jogo
- 1 pênalti sofrido
- Nota Sofascore 7.01
- Campeão Paulista
- Campeão da Copa do Brasil
- Campeão da Supercopa do Brasil
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