Corinthians negocia com empresas para renovar com Memphis Depay

O Corinthians ainda trabalha para renovar o contrato com o meia-atacante Memphis Depay, que possui vínculo até 20 de junho deste ano. O jogador, inclusive, já pode assinar pré-contrato com outra equipe.

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O Lance! apurou que, para permanecer com o seu camisa 10, o Corinthians busca uma empresa que banque o pagamento integral do salário do atleta. A diretoria, inclusive, negocia com duas empresas.

Cabe ressaltar que o clube entende que há um desejo de Memphis Depay de permanecer. Esse fator, de certa forma, facilita as negociações, que seguem em andamento.

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Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Etapas do Corinthians para renovar com Memphis

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Com isso, armou um plano de três etapas.

Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

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Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

Memphis Depay pelo Corinthians:

77 jogos (61 titular) 20 gols 15 assistências 153 mins p/ participar de gol 160 finalizações (67 no gol) 8.0 finalizações p/ marcar gol 31% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1.0 drible certo (46% de acerto) por jogo 29% acerto no cruzamento 37% eficiência nos duelos 1.0 falta sofrida por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.01 Campeão Paulista Campeão da Copa do Brasil Campeão da Supercopa do Brasil

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