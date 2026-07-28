Artilheiro do Sub-20 vê futuro no Corinthians e mira profissional: 'Hora certa'
Ao Lance!, Luiz Fernando falou sobre início no futebol, parceria com irmão gêmeo e interesse internacional
Carregando conteúdo exclusivo...
Luiz Fernando vive uma das melhores fases desde que chegou ao Corinthians. Aos 19 anos, o atacante é um dos principais nomes da equipe Sub-20 e acumula números expressivos na temporada: são 31 jogos, 18 gols e nove assistências em 2026. O bom desempenho também despertou olhares do mercado internacional, com sondagens de clubes do Leste Europeu e do Oriente Médio.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador relembrou a trajetória desde os primeiros passos em Taboão da Serra, passando pela chegada ao Corinthians, a evolução na base e o sonho de conquistar espaço no elenco profissional.
Dos jogos na rua ao sonho realizado no Corinthians
Natural de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, Luiz Fernando conta que a relação com o futebol começou de forma simples, ao lado do irmão gêmeo. Antes das categorias de base, a paixão pelo esporte surgiu nas brincadeiras de rua e nos jogos improvisados organizados pelo pai.
— Tudo começou descalço na rua, brincando sempre com meu irmão gêmeo, um driblando o outro e nos timinhos que fazíamos com duas travinhas que meu pai fez para os meus amigos da rua. Depois, descíamos para o Campo do Leme, onde tinha uma escolinha da prefeitura, e dali meu pai nos levou para o Cats, clube da cidade de Taboão da Serra — contou.
— O que mais lembro é que eu brincava e me divertia sem responsabilidade. Hoje me divirto, mas com bastante responsabilidade (risos) — seguiu.
A partir dali, o atacante passou a disputar competições oficiais e encontrou novas oportunidades por meio do projeto Rainha. O desempenho chamou atenção e abriu portas para uma passagem pelo Red Bull Bragantino antes da chegada ao Corinthians.
A aprovação no clube alvinegro, segundo Luiz Fernando, foi um dos momentos mais marcantes da carreira.
— Acho que foi uma das melhores emoções e alegrias que tive na minha vida, de defender o meu próprio time — afirmou.
O jogador chegou ao Corinthians ainda na adolescência e completa oito anos vestindo a camisa do clube. Durante esse período, construiu uma trajetória de crescimento dentro das categorias de base.
Pelo Timão, Luiz Fernando disputou 35 jogos e marcou 11 gols pelo Sub-17 em 2023. No ano seguinte, foram seis gols em 15 partidas na mesma categoria e outros quatro gols em 29 jogos pelo Sub-20. Em 2025, balançou as redes 10 vezes em 39 partidas. Agora, em 2026, vive sua temporada mais artilheira.
— Graças a Deus, até aqui, os números são bons, mas, sem meus companheiros, nada disso teria acontecido. Passa sempre pela nossa cabeça querer ajudar a equipe com gols, e isso tudo tem parcela dos meus companheiros e da comissão técnica — disse.
Próximo passo: profissional do Corinthians
O bom momento na base fez Luiz Fernando se aproximar do elenco principal. O atacante já participou de treinamentos com os profissionais e acompanha de perto o trabalho comandado por Fernando Diniz.
A experiência, segundo ele, aumenta a motivação para buscar uma oportunidade definitiva.
— Isso sim me gera muita motivação, às vezes estar perto deles, trabalhando e sonhando em jogar com eles. A intensidade que ele (Fernando Diniz) coloca nos treinamentos, visando sempre situações de jogo, é algo que chama atenção — comentou.
Apesar da proximidade, o atacante revelou que ainda não teve uma conversa individual com o treinador.
— Até o momento, não tive uma conversa direta com ele, mas tenho certeza de que vou conseguir um dia ouvi-lo e aprender tudo que ele tem de melhor para mim — declarou.
Questionado sobre uma possível chance no time principal, Luiz Fernando mantém cautela e destaca a importância de seguir trabalhando.
— Como falei, me dá muita motivação às vezes treinar com o elenco profissional. Tenho trabalhado muito para ter um dia essa oportunidade e preciso continuar focado e trabalhando, que na hora certa as coisas acontecem — seguiu.
Interesse internacional e futuro no futebol
O desempenho recente também colocou o nome do atacante no radar do futebol internacional. O Corinthians recebeu sondagens de dois clubes interessados no jogador, mas ainda não houve proposta oficial. O vínculo de Luiz Fernando com o clube é válido até dezembro de 2027, enquanto as partes conversam sobre uma possível renovação.
O atacante prefere manter o foco dentro de campo e deixar as decisões sobre o futuro nas mãos da família.
— Eu sou muito tranquilo em relação a isso, são coisas do futebol, mas eu me preocupo mais em jogar futebol e essas coisas eu deixo que meu irmão mais velho e meus pais tomem a frente disso — explicou.
— Fico muito feliz, sempre aumenta a motivação, porque é o reconhecimento que venho tendo pelo meu trabalho, mas estou focado aqui no Corinthians — completou.
A trajetória no clube também tem um significado especial para o jogador, que destaca a importância do Timão em sua formação.
— O Corinthians representa tudo na minha vida, foi o clube que me deu as oportunidades que jamais imaginei — afirmou.
A caminhada até aqui também foi marcada pela separação profissional do irmão gêmeo, com quem dividiu os primeiros passos no futebol. Enquanto Luiz Fernando seguiu para o Corinthians, o irmão passou por outros clubes e atualmente defende o Ituano.
— Foi o momento em que eu fui aprovado no Corinthians e ele no Desportivo Brasil (separação). Hoje, eu ainda estou aqui no Corinthians e ele se encontra no Ituano. Dividimos o mesmo sonho, só que em equipes diferentes. Fico feliz por ele e ele por mim, jogando e sonhando como eu — contou.
Para o futuro, Luiz Fernando mantém o sonho de vestir a camisa profissional do Corinthians, mas também mira desafios maiores na carreira.
— O futuro a Deus pertence, mas me imagino jogando no profissional do Corinthians. O foco é no clube que me abriu as portas e nas coisas fluindo aqui. O próximo passo é sonhar com a Europa e, se Deus quiser, com a Seleção Brasileira — finalizou.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Corinthians
Corinthians tem desfalque por suspensão contra o Athletico-PRHá 13 horas
Libertadores
Conmebol anuncia patch especial para campeões da LibertadoresHá 13 horas
Corinthians
Atacante do Corinthians sofre lesão no joelho e vai passar por cirurgiaHá 15 horas
Corinthians
Corinthians é denunciado pelo STJD e pode ser punidoHá 18 horas
Corinthians
Corinthians vive semana decisiva para assinar renovação com MemphisHá 1 dia
Corinthians
Corinthians encaminha renovação de contrato com Memphis DepayHá 1 dia
Mais LANCE!