Artilheiro do Sub-20 vê futuro no Corinthians e mira profissional: 'Hora certa' Ao Lance!, Luiz Fernando falou sobre início no futebol, parceria com irmão gêmeo e interesse internacional

Carregando conteúdo exclusivo...

Luiz Fernando vive uma das melhores fases desde que chegou ao Corinthians. Aos 19 anos, o atacante é um dos principais nomes da equipe Sub-20 e acumula números expressivos na temporada: são 31 jogos, 18 gols e nove assistências em 2026. O bom desempenho também despertou olhares do mercado internacional, com sondagens de clubes do Leste Europeu e do Oriente Médio.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador relembrou a trajetória desde os primeiros passos em Taboão da Serra, passando pela chegada ao Corinthians, a evolução na base e o sonho de conquistar espaço no elenco profissional.

continua após a publicidade

Dos jogos na rua ao sonho realizado no Corinthians

Natural de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, Luiz Fernando conta que a relação com o futebol começou de forma simples, ao lado do irmão gêmeo. Antes das categorias de base, a paixão pelo esporte surgiu nas brincadeiras de rua e nos jogos improvisados organizados pelo pai.

— Tudo começou descalço na rua, brincando sempre com meu irmão gêmeo, um driblando o outro e nos timinhos que fazíamos com duas travinhas que meu pai fez para os meus amigos da rua. Depois, descíamos para o Campo do Leme, onde tinha uma escolinha da prefeitura, e dali meu pai nos levou para o Cats, clube da cidade de Taboão da Serra — contou.

continua após a publicidade

— O que mais lembro é que eu brincava e me divertia sem responsabilidade. Hoje me divirto, mas com bastante responsabilidade (risos) — seguiu.

A partir dali, o atacante passou a disputar competições oficiais e encontrou novas oportunidades por meio do projeto Rainha. O desempenho chamou atenção e abriu portas para uma passagem pelo Red Bull Bragantino antes da chegada ao Corinthians.

continua após a publicidade

A aprovação no clube alvinegro, segundo Luiz Fernando, foi um dos momentos mais marcantes da carreira.

— Acho que foi uma das melhores emoções e alegrias que tive na minha vida, de defender o meu próprio time — afirmou.

O jogador chegou ao Corinthians ainda na adolescência e completa oito anos vestindo a camisa do clube. Durante esse período, construiu uma trajetória de crescimento dentro das categorias de base.

Pelo Timão, Luiz Fernando disputou 35 jogos e marcou 11 gols pelo Sub-17 em 2023. No ano seguinte, foram seis gols em 15 partidas na mesma categoria e outros quatro gols em 29 jogos pelo Sub-20. Em 2025, balançou as redes 10 vezes em 39 partidas. Agora, em 2026, vive sua temporada mais artilheira.

continua após a publicidade

— Graças a Deus, até aqui, os números são bons, mas, sem meus companheiros, nada disso teria acontecido. Passa sempre pela nossa cabeça querer ajudar a equipe com gols, e isso tudo tem parcela dos meus companheiros e da comissão técnica — disse.

Próximo passo: profissional do Corinthians

O bom momento na base fez Luiz Fernando se aproximar do elenco principal. O atacante já participou de treinamentos com os profissionais e acompanha de perto o trabalho comandado por Fernando Diniz.

continua após a publicidade

A experiência, segundo ele, aumenta a motivação para buscar uma oportunidade definitiva.

— Isso sim me gera muita motivação, às vezes estar perto deles, trabalhando e sonhando em jogar com eles. A intensidade que ele (Fernando Diniz) coloca nos treinamentos, visando sempre situações de jogo, é algo que chama atenção — comentou.

Apesar da proximidade, o atacante revelou que ainda não teve uma conversa individual com o treinador.

— Até o momento, não tive uma conversa direta com ele, mas tenho certeza de que vou conseguir um dia ouvi-lo e aprender tudo que ele tem de melhor para mim — declarou.

continua após a publicidade

Questionado sobre uma possível chance no time principal, Luiz Fernando mantém cautela e destaca a importância de seguir trabalhando.

— Como falei, me dá muita motivação às vezes treinar com o elenco profissional. Tenho trabalhado muito para ter um dia essa oportunidade e preciso continuar focado e trabalhando, que na hora certa as coisas acontecem — seguiu.

Atacante Luiz Fernando acumula 18 gols e nove assistências pelo Corinthians Sub-20 em 2026 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Interesse internacional e futuro no futebol

O desempenho recente também colocou o nome do atacante no radar do futebol internacional. O Corinthians recebeu sondagens de dois clubes interessados no jogador, mas ainda não houve proposta oficial. O vínculo de Luiz Fernando com o clube é válido até dezembro de 2027, enquanto as partes conversam sobre uma possível renovação.

continua após a publicidade

O atacante prefere manter o foco dentro de campo e deixar as decisões sobre o futuro nas mãos da família.

— Eu sou muito tranquilo em relação a isso, são coisas do futebol, mas eu me preocupo mais em jogar futebol e essas coisas eu deixo que meu irmão mais velho e meus pais tomem a frente disso — explicou.

— Fico muito feliz, sempre aumenta a motivação, porque é o reconhecimento que venho tendo pelo meu trabalho, mas estou focado aqui no Corinthians — completou.

continua após a publicidade

A trajetória no clube também tem um significado especial para o jogador, que destaca a importância do Timão em sua formação.

— O Corinthians representa tudo na minha vida, foi o clube que me deu as oportunidades que jamais imaginei — afirmou.

A caminhada até aqui também foi marcada pela separação profissional do irmão gêmeo, com quem dividiu os primeiros passos no futebol. Enquanto Luiz Fernando seguiu para o Corinthians, o irmão passou por outros clubes e atualmente defende o Ituano.

— Foi o momento em que eu fui aprovado no Corinthians e ele no Desportivo Brasil (separação). Hoje, eu ainda estou aqui no Corinthians e ele se encontra no Ituano. Dividimos o mesmo sonho, só que em equipes diferentes. Fico feliz por ele e ele por mim, jogando e sonhando como eu — contou.

continua após a publicidade

Luiz Fernando e Marcos, seu irmão gêmeo, ainda crianças (Foto: Reprodução)

Para o futuro, Luiz Fernando mantém o sonho de vestir a camisa profissional do Corinthians, mas também mira desafios maiores na carreira.

— O futuro a Deus pertence, mas me imagino jogando no profissional do Corinthians. O foco é no clube que me abriu as portas e nas coisas fluindo aqui. O próximo passo é sonhar com a Europa e, se Deus quiser, com a Seleção Brasileira — finalizou.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.