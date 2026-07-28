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Corinthians segue preparação para enfrentar o Athletico-PR; veja como foi o treino

Timão fará última atividade antes de enfrentar o Furacão em duelo pelo Brasileirão

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
28/07/2026 16:40
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Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians
Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians concluiu nesta terça-feira (28) o segundo dia de treinamento antes de enfrentar o Athletico Paranaense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz trabalhou atividades táticas junto ao elenco e já prepara seu onze inicial para o confronto na Neo Química Arena.

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O elenco abriu as atividades com um treino de força na academia do CT Joaquim Grava. Em seguida, os jogadores realizaram uma atividade técnica que envolvia posse de bola, cruzamentos e finalizações. Diniz também elaborou exercícios táticos e simulou situações de jogo projetando a forma como o Athletico-PR deve se comportar na partida.

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Para o confronto, Diniz pode ter um problema na lateral esquerda. Isso porque Fabrizio Angileri, autor do gol do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Bahia no último domingo, levou seu terceiro cartão amarelo e está suspenso para a partida.

Matheus Bidu, que não esteve em Salvador para o último confronto e foi substituído pelo argentino, ainda é dúvida para o confronto por causa de dores no púbis, o que pode obrigar o técnico a improvisar na posição.

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O outro desfalque é Vitinho, que sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. O restante da equipe à disposição de Fernando Diniz deve seguir a mesma. Kaio César, que foi titular diante do Bahia, pode seguir no onze inicial, mas tem a concorrência de Zakaria Labyad, que é bem avaliado pelo treinador. Dos titulares, Breno Bidon e Raniele entram pendurados com dois cartões.

Kaio César e Zakaria Labyad em treino do Corinthians
Kaio César e Zakaria Labyad em treino do Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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