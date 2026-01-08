Corinthians paga dívida ao Santos Laguna e aguarda fim do transfer ban

O Corinthians efetuou o pagamento da dívida com o Santos Laguna e aguarda a Fifa derrubar o transfer ban. O acordo foi concretizado nesta quinta-feira (8), e custou cerca de R$ 33 milhões aos cofres alvinegros.

A quantia é referente à contratação de Félix Torres, ainda em 2024. O atraso no pagamento ao clube mexicano acabou desencadeando um transfer ban, imposto pela Fifa, que vigora desde agosto do ano passado.

O Corinthians está proibido de realizar contratações por três janelas de transferências. Com o pagamento, o clube alvinegro se livra da punição e poderá se movimentar no mercado para a temporada de 2026. A sinalização do Santos Laguna à Fifa deve ocorrer nos próximos dias.

Nas últimas semanas, o Corinthians intensificou as negociações com o clube mexicano. Após muitas negociações, o Santos Laguna abriu mão de parte dos juros da dívida e o Timão pagou a pendência à vista.

Na quarta-feira (7), o clube alvinegro havia quitado de forma antecipada a terceira parcela do acordo firmado na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas), e a CBF derrubou outro transfer ban que vigorava desde outubro. O órgão apontou uma mudança de postura da diretoria alvinegra.

Movimentação no mercado

A diretoria alvinegra atua nos bastidores para realizar contratações ainda nos próximos dias. A primeira delas deve ser Gabriel Paulista. O zagueiro de 35 anos rescindiu contrato com o Besikitas, da Turquia, e está apalavrado com o Timão. O tempo de contrato deve ser de dois anos. A pedido de Dorival Júnior, o Corinthians também sondou Alisson, volante do São Paulo.