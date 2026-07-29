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Corinthians tem histórico de domínio contra o Athletico-PR; veja números do duelo

Timão tem ampla vantagem ao longo da última década e mantém boa sequência como mandante

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
29/07/2026 08:15
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Corinthians x Athletico-PR pelo Brasileirão
Corinthians x Athletico-PR pelo Brasileirão. (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

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O Corinthians entra em campo diante do Athletico-PR nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Brasileirão, e terá a chance de ampliar ainda mais um retrospecto positivo diante do rival paranaense. A seu favor, o Timão tem a boa fase como mandante no torneio nacional, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sendo que a última derrota foi em abril, para o Internacional. Por outro lado, o Furacão faz boa campanha, é o terceiro colocado e venceu os dois últimos jogos como visitante.

O jejum do Athletico-PR com o Corinthians dura três anos, desde junho de 2023, última vez que a equipe paranaense venceu o Corinthians. Desde então, são seis jogos disputados e cinco vitórias do Timão, além de um empate. Vale destacar na temporada passada, o time comandado por Odair Hellmann jogou a Série B e o confronto entre os clubes aconteceu na Copa do Brasil.

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O Corinthians, que terminou como campeão do torneio de mata-mata, venceu os dois jogos pelas quartas de final. No jogo de ida, no Paraná, Gui Negão marcou o único gol do jogo. Na volta, na Neo Química Arena, Rodrigo Garro e Gui Negão balançaram as redes.

O retrospecto recente ainda inclui uma goleada por 5 a 2, pelo segundo turno do Brasileirão. Matheuzinho, Cacá, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto marcaram os gols na ocasião. O último duelo, pelo primeiro turno do Brasileiro de 2026, terminou 1 a 0 para o Timão, gol marcado por Garro na Arena da Baixada.

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No recorte dos últimos dez anos, de 2017 para cá, são 19 partidas disputadas, entre Brasileirão e Copa do Brasil, e apenas duas vitórias do Athletico-PR em cima do Corinthians. O Timão venceu 11 jogos contra o rival e outros seis duelos terminaram em empate.

Garro comemora gol em cima do Athletico-PR na Arena da Baixada
Garro comemora gol em cima do Athletico-PR na Arena da Baixada. (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

Corinthians finaliza preparação nesta quarta

Nesta quarta-feira, na parte da manhã, o Corinthians finaliza a preparação para enfrentar o Athletico-PR. Diniz realizará três atividades com o grupo até a partida e precisa tomar uma decisão em relação ao titular na lateral direita.

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Angileri, titular diante do Bahia e que marcou o gol do Corinthians no empate por 1 a 1, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não será relacionado. Matheus Bidu, titular da posição, seria a opção para retornar ao onze inicial, mas ainda é dúvida para o confronto por causa de dores no púbis, o que pode obrigar o técnico a improvisar na posição.

O outro desfalque é Vitinho, que sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. O restante da equipe à disposição de Fernando Diniz deve seguir a mesma. Kaio César, que foi titular diante do Bahia, pode seguir no onze inicial, mas tem a concorrência de Zakaria Labyad, que é bem avaliado pelo treinador. Dos titulares, Breno Bidon e Raniele entram pendurados com dois cartões.

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