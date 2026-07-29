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Corinthians x Athletico-PR: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam às 19h30 na Neo Química Arena, na capital paulista; veja detalhes da partida

PorLance!São Paulo (SP)
29/07/2026 17:46
Atualizado há 1 minutos
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Corinthians x Athletico-PR, pelo Brasileirão
Corinthians x Athletico-PR, pelo Brasileirão. (Foto: Arte/Lance!)

O Corinthians entra em campo diante do Athletico Paranaense nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 na capital paulista e o confronto pode mexer nas posições de cima da tabela da competição.

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Enquanto o Timão tenta sustentar a boa sequência como mandante, já que não perde desde abril desse ano em casa, o Athletico-PR vem de duas vitórias seguidas no pós-Copa, sendo uma delas fora de casa diante do São Paulo. O Corinthians é o nono colocado com 28 pontos, enquanto o Furacão segue na terceira posição com pontos somados.

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O técnico Fernando Diniz precisará mexer na lateral esquerda do time titular, já que o titular Matheus Bidu não atuou diante do Bahia no último confronto e deve seguir fora por causa de dores no púbis. O substituto no confronto diante do tricolor baiano foi Angileri, que marcou o gol do empate em Salvador, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Pedro Milans, lateral-direito, pode ser deslocado, assim como o volante Raniele, que já jogou na posição, também pode aparecer na equipe.

O outro desfalque é Vitinho, que sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. O restante da equipe à disposição de Fernando Diniz deve seguir a mesma. Kaio César, que foi titular diante do Bahia, pode seguir no onze inicial, mas tem a concorrência de Zakaria Labyad, que é bem avaliado pelo treinador. Dos titulares, Breno Bidon e Raniele entram pendurados com dois cartões.

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Do lado do Furacão, Odair Hellmann deve escalar o zagueiro Arthur Dias de volta ao onze inicial após o jogador cumprir suspensão contra o Internacional na última rodada. Na lateral direita, Gilberto, que iniciou os jogos diante de São Paulo e Internacional, disputa posição com Benavídez, que retornou de lesão.

No sistema ofensivo, o time deve seguir o mesmo dos últimos jogos, com Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho no meio-campo, além de Mendoza, Viveros e Leozinho, que vive grande fase e fez três gols nos últimos dois jogos, completam a escalação de Odair.

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Corinthians x Athletico-PR: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Bola rola na Neo Química Arena às 19h30. (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Tudo sobre o jogo entre Corinthians x Athletico-PR

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X ATHLETICO-PR
🏆 Brasileirão – 21ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
🕴️ Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Milans (Matheus Bidu); Raniele, André, Breno Bidon, Kaio César e Rodrigo Garro; Yuri Alberto

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ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto (Benavídez), Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Mendoza, Viveros e Leozinho.

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