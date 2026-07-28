logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Lula diz que só usa camisa do Corinthians e do Vasco: 'Flamengo, não'

Presidente fez brincadeira em evento no Rio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 21:12
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lula
Presidente Lula (Foto: Divulgação / Twitter Lula)

O presidente Luis Inácio Lula da Silva fez uma visita ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) acompanhado do ministro Alexandre Padilha e do diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom. Durante a passagem pela cidade, o presidente falou em tom descontraído sobre quais times gosta e vestiria a camisa. Fazendo uma analogia ao Sistema Único de Saúde (SUS), o presidente disse ter orgulho de "vestir a camisa" do sistema de saúde público e fez uma brincadeira dizendo quais camisas usaria.

— Eu tenho duas coisas na vida: a camisa do SUS, a camisa do Corinthians e a camisa do Vasco, não é? Não é a do Flamengo, não. Do Vasco — brincou.

continua após a publicidade

O público presente no evento reagiu à fala com risadas. A declaração aconteceu durante uma agenda voltada à apresentação de serviços especializados e unidades móveis de saúde.

➡️ Real Madrid toma decisão e faz contraproposta a Vini Jr após interesse do Arsenal

Lula é assumidamente corintiano e já "enfrentou" esposa que torce para o Flamengo

Lula
Lula veste casaco do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

O presidente da República é assumidamente corintiano e já manifestou torcida para a equipe paulista em várias outras ocasiões. Em 2022, quando o Corinthians enfrentou o Flamengo na final da Copa do Brasil, ele e Janja, sua esposa, torceram em lados opostos. Isso porque a primeira-dama torce para o Flamengo, e Lula manifestou de forma direta que jamais vestiria a camisa do clube no evento.

continua após a publicidade

Lula disse em entrevista ao Flow Podcast na época que o Timão seria superior ao Rubro-Negro na decisão: "Vou lhe dizer uma coisa: o Coringão vai massacrar o Flamengo. A Janja é flamenguista e você vai ver: o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil contra o Flamengo". No fim, o Flamengo foi campeão e Janja aproveitou a oportunidade para alfinetar o esposo nas redes sociais, com uma publicação dizendo: "Desculpa Amor!! É Mengoooo".

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Zé Lucas com a camisa do Cruzeiro

Todos Esportes

AO VIVO: assista à apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro

Há 9 horas
Matheus Pereira contra o Internacional

Todos Esportes

O impacto da ausência de Matheus Pereira no time titular do Cruzeiro

Há 23 horas
Apresentação de Klopp na seleção alemã

Futebol Internacional

Klopp é apresentado pela Alemanha: 'Critiquem-me se algo não funcionar'

Há 4 dias
Trump e Infantino se cumprimetam ao lado do troféu da Copa do Mundo, que será erguido por Espanha ou Argentina

Futebol Internacional

Análise: Cogitado por Trump na ONU, Infantino tem reeleição na Fifa em mãos

Há 6 dias
Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha.

Copa do Mundo 2026

Leitores do Lance! escolhem Espanha x Inglaterra como final ideal da Copa

Há 2 semanas
Murat Yakin, treinador da Suíça

Copa do Mundo 2026

'O futebol não venceu': treinador da Suíça lamenta eliminação e ataca arbitragem

Há 2 semanas
Mais LANCE!
Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos

França x Marrocos: treinador confirma desfalque

Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

Leitores do Lance! apontam Ancelotti como maior vilão do Brasil na Copa do Mundo

De terno, Samir Xaud, presidente da CBF, fala ao microfone com o dedo levantado durante convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Além de influenciadora e empresária, viagem de irmã de Xaud foi faturada por CBF

Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos às semifinais da Copa Africana de Nações

Craque de Marrocos recebe camisa do Flamengo, posa para foto e afirma gostar do Brasil

João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Brasil 3 x 1 Noruega: João Fonseca e uma vitória marcante em 2026

Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo

Patrocinadora reforça estratégia com Vini Jr e Cristiano Ronaldo como embaixadores na Copa

Torcedor da França é homenageado ao fazer Copa do Mundo da Fifa atingir marca de 5 milhões nos estádios (Foto: Divulgação Fifa)

Fifa tem recorde de público na Copa e aumento de racismo em suas redes

Jogadores da Holanda comemoram gol marcado contra a Tunísia

Holanda denuncia racismo contra jogadores após queda na Copa do Mundo

Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Copa do Mundo: veja o que está em jogo no último dia da fase de grupos

Messi salta e comemora o terceiro gol da Argentina na vitória sobre a Jordânia

Argentina tem caminho mais fácil que o Brasil. Acesse o simulador

Torcedores poderão levar bandeiras com referência ao movimento LGBTQIA+ ao Lumen Field, em Seattle

Organizações de direitos humanos sobre Egito x Irã: 'Respeito não é negociável'

Angulo marca 1º gol de Equador na Copa do Mundo contra a Alemanha

Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Aric Becker/AFP)

Titular da Argentina sente lesão e preocupa torcedores: 'Insubstituível'