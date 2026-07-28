Lula diz que só usa camisa do Corinthians e do Vasco: 'Flamengo, não' Presidente fez brincadeira em evento no Rio

O presidente Luis Inácio Lula da Silva fez uma visita ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) acompanhado do ministro Alexandre Padilha e do diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom. Durante a passagem pela cidade, o presidente falou em tom descontraído sobre quais times gosta e vestiria a camisa. Fazendo uma analogia ao Sistema Único de Saúde (SUS), o presidente disse ter orgulho de "vestir a camisa" do sistema de saúde público e fez uma brincadeira dizendo quais camisas usaria.

— Eu tenho duas coisas na vida: a camisa do SUS, a camisa do Corinthians e a camisa do Vasco, não é? Não é a do Flamengo, não. Do Vasco — brincou.

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O público presente no evento reagiu à fala com risadas. A declaração aconteceu durante uma agenda voltada à apresentação de serviços especializados e unidades móveis de saúde.

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Lula é assumidamente corintiano e já "enfrentou" esposa que torce para o Flamengo

Lula veste casaco do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

O presidente da República é assumidamente corintiano e já manifestou torcida para a equipe paulista em várias outras ocasiões. Em 2022, quando o Corinthians enfrentou o Flamengo na final da Copa do Brasil, ele e Janja, sua esposa, torceram em lados opostos. Isso porque a primeira-dama torce para o Flamengo, e Lula manifestou de forma direta que jamais vestiria a camisa do clube no evento.

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Lula disse em entrevista ao Flow Podcast na época que o Timão seria superior ao Rubro-Negro na decisão: "Vou lhe dizer uma coisa: o Coringão vai massacrar o Flamengo. A Janja é flamenguista e você vai ver: o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil contra o Flamengo". No fim, o Flamengo foi campeão e Janja aproveitou a oportunidade para alfinetar o esposo nas redes sociais, com uma publicação dizendo: "Desculpa Amor!! É Mengoooo".

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