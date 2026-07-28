Corinthians é absolvido pelo STJD após denúncia e escapa de punição Timão foi absolvido pelo Tribunal, mas ainda terá que pagar multa por infração de outro artigo do CBJD; entenda

O Corinthians foi inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após uma denúncia de invasão de campo de torcedores na partida contra o Remo, disputada no dia 23 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. A denúncia foi feita pela Procuradoria do STJD e poderia render ao Timão uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A invasão foi feita por duas crianças após o apito final, que entraram em campo pedindo camisetas e autógrafos dos jogadores corintianos. A denúncia se baseou no relato da súmula, assinada pelo árbitro do jogo, Lucas Casagrande, do Paraná.

continua após a publicidade

- Informo que, após o encerramento do jogo, foi observada a invasão de campo de duas crianças com camisetas do Corinthians. As mesmas foram em direção aos jogadores do Corinthians para pedir camisetas, sendo rapidamente contidas por agentes de segurança - disse o árbitro no texto.

Entretanto, o Corinthians foi multado em R$ 2 mil por outro motivo. O clube foi enquadrado no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre atraso de uma equipe para o início ou reinício de uma partida.

continua após a publicidade

No caso do confronto envolvendo o Timão e o Remo, as duas equipes foram multadas por retardarem o começo do segundo tempo em dois minutos. A Perocuradoria do STJD aplicou uma multa de R$ 1 mil a cada minuto de atraso para os dois times da partida, e o pedido foi acatado pelo Tribunal.

Situação aconteceu durante partida emtre Corinthians e Remo.(Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.