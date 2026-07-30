Corinthians enfrenta rival embalado, mas chega de olho em vaga no G6 do Brasileirão Timão mantém boa sequência como mandante e tem chances de encostar na parte alta da tabela do campeonato

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Diante do Athletico Paranaense, o Corinthians tem a chance de dar sequência à boa fase como mandante no Campeonato Brasileiro e se aproximar ainda mais do G6 da competição, de olho nas vagas de Libertadores da próxima temporada. Mas o elenco comandado por Fernando Diniz não espera ter um jogo tranquilo contra o terceiro colocado da competição, que venceu os dois jogos disputados após a Copa e vive o auge do trabalho de Odair Hellmann à frente do clube.

Diante de um cenário de equilíbrio para o jogo desta quinta-feira, o Corinthians se apega no bom retrospecto que tem diante do Furacão, com apenas duas derrotas nos últimos 19 jogos entre as equipes, de 2017 até esta temporada, e entende que a busca por uma posição na parte alta da tabela passa por derrotar os rivais em grande fase.

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O time comandado por Diniz passou por uma virada de chave desde a reta final antes da pausa para o Mundial e mudou a visão sobre qual campeonato o Corinthians vai disputar neste segundo semestre. Se a largada do torneio foi de preocupação com um desempenho oscilante nos pontos corridos, agora há elementos que passem confiança de que o Timão pode sustentar uma briga pelo menos no G6.

O jogo contra o Furacão é o segundo seguido do Corinthians contra equipes que brigam nas primeiras posições da tabela. O técnico Fernando Diniz defendeu a atuação da equipe após o empate com o Bahia no último domingo e destacou a vontade demonstrada pelos jogadores, mesmo num cenário de pressão do rival.

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- O Bahia foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. Foi um jogo disputado, mas sem ter protagonista. Eles tiveram mais posse, mais controle da bola. Ficou tão evidenciado que a parte física pesou que nós jogamos melhor depois que começamos a mudar. Ganhamos as segundas bolas e ficamos mais perto de fazer o gol do que o Bahia [...] Não perdemos dois pontos, não nos faltou um pingo de vontade. Queríamos mais, mas temos que seguir. Não foi um jogo ruim - declarou Diniz.

Corinthians e Athletico-PR vêm de bons resultados

Diante do Athletico-PR, o cenário pode se repetir, com um adversário que mostrou capacidade de reação fora de casa no duelo contra o São Paulo, o primeiro disputado pelo time de Odair Hellmann após a Copa. Em Bragança Paulista, o Furacão saiu atrás do placar contra o Tricolor e fez um primeiro tempo bem abaixo, mas voltou diferente na segunda etapa e foi capaz de encurralar a equipe de Dorival Jr. para empatar em apenas seis minutos.

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O rubro-negro paranaense terá de volta o zagueiro Arthur Dias, titular que estava suspenso contra o Internacional, e seguirá com a mesma escalação no sistema ofensivo, que tem Viveiros, que briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro, e Leozinho, que marcou três gols nos dois jogos após o retorno da competição. Além da virada em cima do São Paulo, bateu o Inter por 2 a 0 sem dificuldades.

Já o Corinthians iniciou a retomada do calendário com um 3 a 0 sem dificuldades em cima do Remo, que briga contra o rebaixamento, e depois visitou o Bahia em Salvador, onde empatou por 1 a 1. O tricolor baiano é o atual sexto colocado, enquanto o Furacão é o terceiro. O Timão ocupa atualmente a nona colocação com 28 pontos, enquanto o rival desta quinta tem uma boa vantagem, somando 36 pontos.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians. (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Diniz deve mexer na escalação

O time titular do Corinthians tende a ter uma mudança importante na lateral esquerda. O titular Matheus Bidu não atuou diante do Bahia e deve seguir fora por causa de dores no púbis. O substituto no confronto diante do tricolor baiano foi Angileri, que marcou o gol do empate em Salvador, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Pedro Milans, lateral-direito, pode ser deslocado, assim como o volante Raniele, que já jogou na posição, também pode aparecer na equipe.

O outro desfalque é Vitinho, que sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. O restante da equipe à disposição de Fernando Diniz deve seguir a mesma. Kaio César, titular em Salvador, deve seguir no onze inicial, mas tem a concorrência de Zakaria Labyad, que é bem avaliado por Fernando Diniz. Dos titulares, Breno Bidon e Raniele entram pendurados com dois cartões.