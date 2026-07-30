Garro volta à Neo Química Arena querendo manter boa fase
Meia argentino tenta dar sequência ao ótimo desempenho no primeiro semestre pelo Corinthians
Rodrigo Garro volta à Neo Química Arena nesta quinta-feira (30) para mais um compromisso importante do Corinthians. Diante do Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia argentino terá a oportunidade de manter o bom momento vivido desde a chegada do técnico Fernando Diniz e ampliar os números que o colocam entre os principais destaques da equipe em 2026.
Corinthians enfrenta rival embalado, mas chega de olho em vaga no G6 do Brasileirão
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Após a pausa para a Copa do Mundo, o camisa 8 quer repetir o desempenho que apresentou no primeiro semestre e seguir como um dos protagonistas do Timão na sequência da temporada.
Garro volta à Neo Química Arena após assumir protagonismo
O retorno de Garro à Neo Química Arena ocorre em um momento de confiança. Desde que Fernando Diniz assumiu o comando da equipe, o argentino recuperou espaço entre os titulares e voltou a exercer papel decisivo no setor ofensivo.
Na temporada, o meia soma 34 partidas, com dois gols marcados e 11 assistências, números que evidenciam sua importância na construção das jogadas do Corinthians.
Diante do Athletico-PR, Garro busca manter a boa fase e ajudar o Timão a conquistar mais um resultado positivo diante da torcida.
Argentino mira melhor temporada da carreira
O segundo semestre também representa uma oportunidade para Garro alcançar as melhores marcas individuais de sua carreira. Em 2024, seu primeiro ano pelo Corinthians, o meia viveu a temporada mais produtiva até o momento, com 13 gols e 14 assistências em 62 partidas.
Em 2025, no entanto, lesões e a instabilidade da equipe impediram uma sequência. O argentino terminou aquele ano com apenas dois gols e sete assistências.
Antes de chegar ao futebol brasileiro, Garro havia registrado sua melhor campanha em 2023, quando defendia o Talleres. Na equipe argentina, participou diretamente de 17 gols, marcando oito vezes e distribuindo nove assistências em 44 jogos.
Agora, com a confiança recuperada e novamente em alta sob o comando de Fernando Diniz, Garro volta à Neo Química Arena de olho em manter o excelente momento e transformar o bom primeiro semestre na sua temporada mais completa desde que chegou ao Corinthians.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Decisão do STJD sobre Kaio César, do Corinthians, choca: 'Piada'Há 12 minutos
Corinthians
Corinthians enfrenta rival embalado, mas chega de olho em vaga no G6 do BrasileirãoHá 5 horas
Futebol Nacional
Corinthians x Athletico-PR: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 17 horas
Corinthians
Kaio César, do Corinthians, é denunciado pelo STJD por 'ato desleal' e pode ser punidoHá 19 horas
Corinthians
Corinthians tem histórico de domínio contra o Athletico-PR; veja números do dueloHá 1 dia
Lancepédia
Por onde anda Sangaletti, ex-zagueiro do Corinthians?Há 1 dia
Mais LANCE!