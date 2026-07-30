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Garro volta à Neo Química Arena querendo manter boa fase

Meia argentino tenta dar sequência ao ótimo desempenho no primeiro semestre pelo Corinthians

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
30/07/2026 11:40
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Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida na Neo Química Arena
Garro volta à Neo Química Arena após a parada para a Copa do Mundo. (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
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Rodrigo Garro joga contra o Athletico-PR na Neo Química Arena em 30 de novembro.
Ele tem 34 jogos, 2 gols e 11 assistências na temporada.
Em 2024, Garro teve 13 gols e 14 assistências em 62 partidas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Rodrigo Garro volta à Neo Química Arena nesta quinta-feira (30) para mais um compromisso importante do Corinthians. Diante do Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia argentino terá a oportunidade de manter o bom momento vivido desde a chegada do técnico Fernando Diniz e ampliar os números que o colocam entre os principais destaques da equipe em 2026.

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Após a pausa para a Copa do Mundo, o camisa 8 quer repetir o desempenho que apresentou no primeiro semestre e seguir como um dos protagonistas do Timão na sequência da temporada.

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Garro volta à Neo Química Arena após assumir protagonismo

O retorno de Garro à Neo Química Arena ocorre em um momento de confiança. Desde que Fernando Diniz assumiu o comando da equipe, o argentino recuperou espaço entre os titulares e voltou a exercer papel decisivo no setor ofensivo.

Garro conversa com Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians
Técnico Fernando Diniz e Rodrigo Garro durante treino do Corinthians. (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Na temporada, o meia soma 34 partidas, com dois gols marcados e 11 assistências, números que evidenciam sua importância na construção das jogadas do Corinthians.

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Diante do Athletico-PR, Garro busca manter a boa fase e ajudar o Timão a conquistar mais um resultado positivo diante da torcida.

Argentino mira melhor temporada da carreira

O segundo semestre também representa uma oportunidade para Garro alcançar as melhores marcas individuais de sua carreira. Em 2024, seu primeiro ano pelo Corinthians, o meia viveu a temporada mais produtiva até o momento, com 13 gols e 14 assistências em 62 partidas.

Em 2025, no entanto, lesões e a instabilidade da equipe impediram uma sequência. O argentino terminou aquele ano com apenas dois gols e sete assistências.

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Antes de chegar ao futebol brasileiro, Garro havia registrado sua melhor campanha em 2023, quando defendia o Talleres. Na equipe argentina, participou diretamente de 17 gols, marcando oito vezes e distribuindo nove assistências em 44 jogos.

Agora, com a confiança recuperada e novamente em alta sob o comando de Fernando Diniz, Garro volta à Neo Química Arena de olho em manter o excelente momento e transformar o bom primeiro semestre na sua temporada mais completa desde que chegou ao Corinthians.

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