logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Ana Thaís critica contrato de Memphis com o Corinthians: 'Mal feito'

Jornalista exaltou a chegada do craque holandês no clube paulista

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 19:53
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Ana Thaís Matos durante o Seleção Sportv comentando renovação de Memphis com o Corinthians
Ana Thaís Matos durante o Seleção Sportv comentando renovação de Memphis com o Corinthians (Foto: Reprodução)

A renovação de contrado de Memphis Depay com o Corinthians entrou na reta final nesta semana e o jogador já tem data para se reapresentar no CT Joaquim Grava para a realização de exames médicos. Com tudo encaminhado, a jornalista Ana Thaís Matos comentou como a contratação do craque holandês foi importante para a recuperação da autoestima do torcedor.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o "Seleção Sportv", a comentarista, embora avalie que o contrato anterior tenha sido "mal feito", a chegada do camisa 10 foi importante para a recuperação do clube.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians vive semana decisiva para assinar renovação com Memphis

— O corintiano tem uma relação muito diferente com os jogadores, com ídolos, né? O corintiano é bem específico, só que o Memphis chega num momento em que o time estava superendividado, brigando para não cair. Então, o primeiro contrato foi muito mal feito. Foi muito mal feito, a forma como foram os valores, a questão de moradia, foi tudo muito absurdo. Foi muito absurdo. Só que, dentro desse contexto, ele trouxe um pouco essa injeção de autoestima e também para um torcedor que estava um pouco combalido — afirmou.

➡️ Corinthians define data para exames de Memphis antes de assinar renovação

Renovação está na reta final

Texto de: Guilherme Lesnok e Vinicius Barbosa.

Segundo apuração da reportagem, Memphis é esperado no CT do Corinthians na quinta-feira (30) para fazer os exames médicos. Essa é considerada a última etapa antes da assinatura de contrato, mas a oficialização do acordo só deve acontecer nos dias seguintes, após a chegada dos resultados.

continua após a publicidade

A assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

Enquanto Memphis defendia um vínculo de três temporadas, o Corinthians propunha um acordo de dois anos. A solução encontrada foi um contrato de dois anos, com cláusula que prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians
Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O acordo que será assinado nesta semana prevê a manutenção de bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos estabelecidos no primeiro contrato assinado entre clube e jogador. A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

continua após a publicidade

Memphis Depay pelo Corinthians

    1.
  1. 79 jogos (62 titular)
    2. 2.
  2. 5.436 minutos jogados (68 mins por jogo)
    3. 3.
  3. 20 gols
    4. 4.
  4. 15 assistências
    5. 5.
  5. 155 mins p/ participar de gol
    6. 6.
  6. 161 finalizações (68 no gol) no total
    7. 7.
  7. 2,0 finalizações por jogo
    8. 8.
  8. 8,1 finalizações p/ marcar gol
    9. 9.
  9. 30% conversão de chances claras
    10. 10.
  10. 22 grandes chances criadas
    11. 11.
  11. 1,4 passe decisivo por jogo
    12. 12.
  12. 0,9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
    13. 13.
  13. 37% eficiência nos duelos
    14. 14.
  14. 1,0 faltas sofridas por jogo
    15. 15.
  15. 1 pênalti sofrido
    16. 16.
  16. Nota Sofascore 7,00

🤑 Aposte em gols no Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso

Fora de Campo

Gabriel Martinelli e Isabella Rousso se casam em cerimônia intimista

Há 20 minutos
Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Fora de Campo

Maestro Júnior analisa polêmica de Neymar com jogadores do Santos: 'Não tem'

Há 1 hora
Paulinho, do Palmeiras, em ação na partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Desfalque de Paulinho em Palmeiras x Vitória viraliza: 'Nunca vi'

Há 1 hora
Jogadores do Botafogo comemoram gol contra o Cruzeiro

Fora de Campo

Jogador do Botafogo impressiona estrangeiros: 'Encantador'

Há 1 hora
Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Fora de Campo

Flamengo tem atitude criticada por Mauro Cezar: 'Constrangedor'

Há 2 horas
Léo Pereira Flamengo Pyramids Mundial (2)

Fora de Campo

Flamengo recusa proposta por Léo Pereira e web reage: 'Dinheiro de pinga'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Maisa e Memphis do Corinthians

Memphis e Maisa passam férias em Ibiza e agitam as redes sociais: 'Ama'

Jose-Boto-Flamengo

Jornalista dispara contra vídeo de José Boto, do Flamengo: 'Desvio de foco'

Paulo Vinícius Coelho em programa do canal Uol Esportes

PVC pede fim de polêmica com impedimento semiautomático: 'Acreditar'

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo'

Marc Cucurella, da Espanha, tatuando

Cucurella viraliza após tatuar rosto de Luis de la Fuente: 'Maluco'

Marc Cucurella, da Espanha, junto com tatuador

Cucurella tatua rosto do treinador da Espanha e cumpre promessa após a Copa

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã

Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão

Campo de futebol: qual o tamanho oficial pelas regras da FIFA? (Foto: FIFA)

Está difícil! Narração não é meme…

De la Cruz em ação pelo Flamengo

Torcida do Flamengo reage à possível saída de De la Cruz: 'Dificilmente'

Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras

Torcida do Palmeiras manda recado a Carlos Miguel após falha

Jogadores e comissão do DesimpaiN comemoram título da Kings League Brasil

Kings League: Renato Vicente e Gaules protagonizam briga durante Mundial

Craque Neto em programa donos da bola

Craque Neto é sincero sobre Pedro e Neymar: 'Não tem comparação'

O Seattle Seahawks será o representante da NFC no Super Bowl LX (Foto: Steph Chambers/Getty Images/AFP (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nova temporada de Hard Knocks estreia em agosto na HBO Max