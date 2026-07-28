Ana Thaís critica contrato de Memphis com o Corinthians: 'Mal feito'
Jornalista exaltou a chegada do craque holandês no clube paulista
A renovação de contrado de Memphis Depay com o Corinthians entrou na reta final nesta semana e o jogador já tem data para se reapresentar no CT Joaquim Grava para a realização de exames médicos. Com tudo encaminhado, a jornalista Ana Thaís Matos comentou como a contratação do craque holandês foi importante para a recuperação da autoestima do torcedor.
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Durante o "Seleção Sportv", a comentarista, embora avalie que o contrato anterior tenha sido "mal feito", a chegada do camisa 10 foi importante para a recuperação do clube.
➡️ Corinthians vive semana decisiva para assinar renovação com Memphis
— O corintiano tem uma relação muito diferente com os jogadores, com ídolos, né? O corintiano é bem específico, só que o Memphis chega num momento em que o time estava superendividado, brigando para não cair. Então, o primeiro contrato foi muito mal feito. Foi muito mal feito, a forma como foram os valores, a questão de moradia, foi tudo muito absurdo. Foi muito absurdo. Só que, dentro desse contexto, ele trouxe um pouco essa injeção de autoestima e também para um torcedor que estava um pouco combalido — afirmou.
➡️ Corinthians define data para exames de Memphis antes de assinar renovação
Renovação está na reta final
Texto de: Guilherme Lesnok e Vinicius Barbosa.
Segundo apuração da reportagem, Memphis é esperado no CT do Corinthians na quinta-feira (30) para fazer os exames médicos. Essa é considerada a última etapa antes da assinatura de contrato, mas a oficialização do acordo só deve acontecer nos dias seguintes, após a chegada dos resultados.
A assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.
Enquanto Memphis defendia um vínculo de três temporadas, o Corinthians propunha um acordo de dois anos. A solução encontrada foi um contrato de dois anos, com cláusula que prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada.
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Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.
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O acordo que será assinado nesta semana prevê a manutenção de bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos estabelecidos no primeiro contrato assinado entre clube e jogador. A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.
Memphis Depay pelo Corinthians
- 79 jogos (62 titular)
- 5.436 minutos jogados (68 mins por jogo)
- 20 gols
- 15 assistências
- 155 mins p/ participar de gol
- 161 finalizações (68 no gol) no total
- 2,0 finalizações por jogo
- 8,1 finalizações p/ marcar gol
- 30% conversão de chances claras
- 22 grandes chances criadas
- 1,4 passe decisivo por jogo
- 0,9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
- 37% eficiência nos duelos
- 1,0 faltas sofridas por jogo
- 1 pênalti sofrido
- Nota Sofascore 7,00
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