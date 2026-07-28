Ana Thaís critica contrato de Memphis com o Corinthians: 'Mal feito' Jornalista exaltou a chegada do craque holandês no clube paulista

A renovação de contrado de Memphis Depay com o Corinthians entrou na reta final nesta semana e o jogador já tem data para se reapresentar no CT Joaquim Grava para a realização de exames médicos. Com tudo encaminhado, a jornalista Ana Thaís Matos comentou como a contratação do craque holandês foi importante para a recuperação da autoestima do torcedor.

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Durante o "Seleção Sportv", a comentarista, embora avalie que o contrato anterior tenha sido "mal feito", a chegada do camisa 10 foi importante para a recuperação do clube.

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➡️ Corinthians vive semana decisiva para assinar renovação com Memphis

— O corintiano tem uma relação muito diferente com os jogadores, com ídolos, né? O corintiano é bem específico, só que o Memphis chega num momento em que o time estava superendividado, brigando para não cair. Então, o primeiro contrato foi muito mal feito. Foi muito mal feito, a forma como foram os valores, a questão de moradia, foi tudo muito absurdo. Foi muito absurdo. Só que, dentro desse contexto, ele trouxe um pouco essa injeção de autoestima e também para um torcedor que estava um pouco combalido — afirmou.

➡️ Corinthians define data para exames de Memphis antes de assinar renovação

Renovação está na reta final

Texto de: Guilherme Lesnok e Vinicius Barbosa.

Segundo apuração da reportagem, Memphis é esperado no CT do Corinthians na quinta-feira (30) para fazer os exames médicos. Essa é considerada a última etapa antes da assinatura de contrato, mas a oficialização do acordo só deve acontecer nos dias seguintes, após a chegada dos resultados.

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A assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

Enquanto Memphis defendia um vínculo de três temporadas, o Corinthians propunha um acordo de dois anos. A solução encontrada foi um contrato de dois anos, com cláusula que prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

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Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

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O acordo que será assinado nesta semana prevê a manutenção de bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos estabelecidos no primeiro contrato assinado entre clube e jogador. A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

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Memphis Depay pelo Corinthians

1 . 79 jogos (62 titular) 2 . 5.436 minutos jogados (68 mins por jogo) 3 . 20 gols 4 . 15 assistências 5 . 155 mins p/ participar de gol 6 . 161 finalizações (68 no gol) no total 7 . 2,0 finalizações por jogo 8 . 8,1 finalizações p/ marcar gol 9 . 30% conversão de chances claras 10 . 22 grandes chances criadas 11 . 1,4 passe decisivo por jogo 12 . 0,9 dribles certos (45% de acerto) por jogo 13 . 37% eficiência nos duelos 14 . 1,0 faltas sofridas por jogo 15 . 1 pênalti sofrido 16 . Nota Sofascore 7,00

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