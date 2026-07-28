Corinthians define data para exames de Memphis antes de assinar renovação Holandês está de férias e retorna ao Brasil para firmar um novo acordo com o Timão; veja detalhes

A renovação de Memphis Depay com o Corinthians está na reta final e o jogador já tem data para se reapresentar no CT Joaquim Grava para a realização de exames médicos. O camisa 10 corintiano está no período de férias e a extensão de contrato com o Timão se desenrolou ao longo da disputa da Copa do Mundo e após o fim do torneio. Após semanas de indefinição sobre a permanência do holandês na equipe, a história se encaminha para um desfecho positivo.

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Segundo apuração da reportagem, Memphis é esperado no CT do Corinthians na quinta-feira (30) para fazer os exames médicos. Essa é considerada a última etapa antes da assinatura de contrato, mas a oficialização do acordo só deve acontecer nos dias seguintes, após a chegada dos resultados.

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A assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato. Enquanto Memphis defendia um vínculo de três temporadas, o Corinthians propunha um acordo de dois anos. A solução encontrada foi um contrato de dois anos, com cláusula que prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Outro tema que foi costurado foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

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O acordo que será assinado nesta semana prevê a manutenção de bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos estabelecidos no primeiro contrato assinado entre clube e jogador. A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Memphis Depay pelo Corinthians

79 jogos (62 titular) 5.436 minutos jogados (68 mins por jogo) 20 gols 15 assistências 155 mins p/ participar de gol 161 finalizações (68 no gol) no total 2,0 finalizações por jogo 8,1 finalizações p/ marcar gol 30% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1,4 passe decisivo por jogo 0,9 dribles certos (45% de acerto) por jogo 37% eficiência nos duelos 1,0 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7,00

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