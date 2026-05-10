Manchester United avança por Éderson e prepara oferta salarial astronômica
Brasileiro da Atalanta vira prioridade em Old Trafford
O Manchester United acelerou o passo na busca por reforços e colocou o volante brasileiro Éderson, destaque da Atalanta, no topo de sua lista de prioridades. Nos últimos dias, as conversas entre os representantes do jogador e o clube inglês avançaram consideravelmente, sinalizando que o ex-Corinthians e Fortaleza pode ser o novo dono do meio-campo em Old Trafford.
Segundo informações do jornalista Matteo Moretto, do jornal Marca, os Red Devils reativaram a "Operação Éderson" com uma proposta financeira agressiva. O United estaria disposto a oferecer um salário anual na casa dos R$ 26 milhões, valor que supera a oferta apresentada anteriormente pelo Atlético de Madrid.
Os valores apresentados agradaram ao staff de Éderson, que manifestou total interesse em disputar a Premier League. O jogador agora aguarda ansiosamente o desfecho das negociações entre o clube inglês e a Atalanta para selar a transferência.
Diante da postura rígida da Atalanta e do forte aporte financeiro vindo da Inglaterra, o Atlético de Madrid optou por recuar na disputa pelo brasileiro. O clube espanhol redirecionou os seus esforços para João Gomes, atualmente no Wolverhampton. Essa movimentação é acompanhada de perto pelo Flamengo, que, como clube formador ou detentor de percentuais, deve lucrar com a possível transferência de Éderson para o gigante inglês.
Defendendo a Atalanta desde 2022, o brasileiro consolidou-se como peça fundamental na Série A italiana. Até o momento, Éderson disputou 178 jogos pelo clube, marcando 15 gols e distribuindo cinco assistências, além de ter sido peça-chave na conquista da Europa League pela equipe de Bérgamo.
