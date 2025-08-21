O Corinthians está prestes a enfrentar mais uma dor de cabeça financeira. Andrés Fassi, presidente do Talleres, voltou a cobrar uma dívida referente a transferência de Rodrigo Garro, concluída no começo de 2024. O clube argentino alega que o Timão atrasou parcelas da negociação e cobra 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões).

O caso tramita no CAS (Corte Arbitral do Esporte) e o Talleres espera consequências ao Corinthians. No início deste mês, o Timão foi punido pela Fifa com um transfer ban e não pode registrar jogadores por três janelas de transferências. O motivo foi uma dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna, referente a contratação de Felix Torres, também na temporada passada.

— O TAS/CAS tem o seu tempo e confiamos na sua decisão, no seu processo e nos seus critérios (...) Não há negociação de nenhum tipo. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Talleres. Confiamos e fomos decepcionados — disse o dirigente em entrevista ao 'Uol'.

Meia chegou ao Corinthians na última temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Rebaixamento?

Andrés Fassi foi duro nas críticas ao Corinthians. O dirigente defendeu que o Timão deveria ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, punição similar ao que acontece em ligas na Europa, como no Campeonato Italiano.

— Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando dois anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália, o 'espertinho' que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão. É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário — afirmou Andrés Fassi.

Contratado em 2024, Garro caiu nas graças da Fiel. O meia argentino disputou 85 jogos desde que chegou ao Timão, marcou 14 gols e deu 19 assistências. O jogador conquistou o título do Paulistão nesta temporada.