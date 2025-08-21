menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

‘Tem que cair’: presidente do Talleres pressiona Corinthians por dívida de Garro

Meia chegou ao Timão em 2024

Rodrigo Garro
imagem cameraCorinthians contratou Garro na última temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 21/08/2025
13:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está prestes a enfrentar mais uma dor de cabeça financeira. Andrés Fassi, presidente do Talleres, voltou a cobrar uma dívida referente a transferência de Rodrigo Garro, concluída no começo de 2024. O clube argentino alega que o Timão atrasou parcelas da negociação e cobra 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões).

continua após a publicidade

Relacionadas

O caso tramita no CAS (Corte Arbitral do Esporte) e o Talleres espera consequências ao Corinthians. No início deste mês, o Timão foi punido pela Fifa com um transfer ban e não pode registrar jogadores por três janelas de transferências. O motivo foi uma dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna, referente a contratação de Felix Torres, também na temporada passada.

— O TAS/CAS tem o seu tempo e confiamos na sua decisão, no seu processo e nos seus critérios (...) Não há negociação de nenhum tipo. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Talleres. Confiamos e fomos decepcionados — disse o dirigente em entrevista ao 'Uol'.

continua após a publicidade
Rodrigo Garro
Meia chegou ao Corinthians na última temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Rebaixamento?

Andrés Fassi foi duro nas críticas ao Corinthians. O dirigente defendeu que o Timão deveria ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, punição similar ao que acontece em ligas na Europa, como no Campeonato Italiano.

— Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando dois anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália, o 'espertinho' que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão. É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário — afirmou Andrés Fassi.

continua após a publicidade

Contratado em 2024, Garro caiu nas graças da Fiel. O meia argentino disputou 85 jogos desde que chegou ao Timão, marcou 14 gols e deu 19 assistências. O jogador conquistou o título do Paulistão nesta temporada.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias