Fifa condena Corinthians a pagar mais de R$ 55 milhões por contratações de Garro e Félix Torres

O Corinthians foi condenado pela Fifa em processos referentes às contratações de Rodrigo Garro e Félix Torres, em ações movidas pelo Talleres, da Argentina, e Santos Laguna, do México. O clube terá que arcar com um valor de 9,4 milhões de dólares, pouco mais de R$ 55 milhões na cotação atual.

As decisões da entidade máxima do futebol foram protocoladas em setembro e outubro de 2024, mas só foram divulgadas oficialmente no site da Fifa nesta segunda-feira (3). Durante o processo, o clube paulista recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), medida já adotada anteriormente em outros casos. Em situações como essa, o julgamento pode levar mais de um ano para ser finalizado.

A Fifa deu um prazo de 45 dias para o Corinthians efetuar o pagamento das condenações envolvendo Garro e Félix Torres, sob o risco de receber um 'transfer ban' e ficar impedido de registrar novos reforços por três janelas de transferências.

No entanto, como o Corinthians acionou o CAS e recorreu da decisão, a pena ainda não foi aplicada. A direção alvinegra, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a punição.

