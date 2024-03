Zagueiro é o décimo primeiro reforço do Timão para a temporada (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 11:38 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira (7), a contratação por empréstimo do zagueiro Cacá até dezembro de 2024. O vínculo do jogador, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, prevê uma cláusula de compra com valor pré-fixado.

O zagueiro chega para suprir a lacuna deixada por Lucas Veríssimo, que acertou com o Al-Duhail, do Catar, e disputar uma vaga na equipe titular de António Oliveira.

- Felicidade enorme de vestir esta camisa. É um sonho realizado. Agora, tenho que me preparar bem para, logo, entrar em campo e poder jogar junto com a torcida. Tenho certeza que seremos muito felizes juntos - comentou.

Cacá é o décimo primeiro reforço do Timão nesta janela de transferências. Antes do atleta de 24 anos, o clube anunciou os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais Hugo, Palacios e Matheuzinho, os meias Raniele, Garro e Coronado, e os atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro se transferiu ao futebol japonês em 2021. Após duas temporadas no país asiático, ele retornou ao Brasil para defender o Athletico, sua última equipe antes de assinar com o Corinthians.

Ao todo, ele soma 155 partidas com profissional na carreira, com nove gols marcados e duas assistências.

Cacá assinou contrato de empréstimo com o Corinthians válido até o fim desta temporada (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)