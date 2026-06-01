O zagueiro Félix Torres, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Internacional, foi convocado para a Copa do Mundo pelo Equador. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º) pelo técnico Sebastián Beccacece.

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Esta será a segunda Copa do Mundo disputada por Félix Torres. Desde 2019, o zagueiro acumula convocações para a seleção equatoriana e esteve presente na última edição do torneio, realizada em 2022, no Catar.

A lista conta, além de Félix Torres, com outros nomes que atuam no futebol brasileiro. Entre eles estão o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo; o atacante Alan Minda, o meia Alan Franco e o lateral Ángelo Preciado, do Atlético-MG.

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Após não conseguir avançar da fase de grupos no Catar, o Equador chega ao Mundial de 2026 apostando em uma geração em ascensão, com jogadores de destaque no futebol europeu, considerada uma das mais talentosas da história do país.

A seleção equatoriana está no Grupo E e estreia contra a Costa do Marfim, em 14 de junho, na Filadélfia. Na sequência, enfrenta Curaçao, em 20 de junho, no Kansas, e encerra a fase de grupos diante da Alemanha, em 25 de junho, em Nova Jersey.

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Félix Torres está emprestado ao Internacional (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

Passagem pelo Corinthians

O jogador foi contratado em 2024 como uma das primeiras negociações da gestão de Augusto Melo. Na ocasião, o Corinthians anunciou um contrato com o zagueiro válido até 31 de dezembro de 2027. Cabe ressaltar que o clube atrasou pagamentos ao Santos Laguna e sofreu um transfer ban em agosto do ano passado. A dívida foi quitada em janeiro deste ano, o que permitiu o encerramento da punição.

Félix Torres disputou 80 partidas pelo Corinthians nas temporadas de 2024 e 2025. No período, o zagueiro marcou um gol e não registrou assistências. Em 2024, foram 52 jogos, sem participações diretas em gols, além de quatro cartões amarelos e nenhuma expulsão.

Já em 2025, o equatoriano entrou em campo 28 vezes, marcou seu único gol pelo clube e recebeu sete cartões amarelos e dois vermelhos. Somando as duas temporadas, Félix Torres acumula 11 cartões amarelos e duas expulsões com a camisa do Corinthians.

No começo deste ano, o zagueiro foi emprestado ao Internacional e voltou a trabalhar com Fabinho Soldado, que ocupava um cargo na diretoria do Corinthians até o ano passado. Pelo Colorado, soma 19 jogos e dois gols marcados.

O zagueiro iniciou sua carreira no Alianza de Pailón, clube de sua cidade natal: San Lorenzo. Passou por Galácticos e LDU Portoviejo antes de chegar ao Barcelona de Guaiaquil, uma das equipes mais tradicionais do Equador. Em 2019, foi transferido ao Santos Laguna, do México, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.

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