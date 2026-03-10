menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians tem dois atletas emprestados campeões no fim de semana

Jogadores ligados ao Timão levantaram taças por outras equipes

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/03/2026
12:57
Atualizado há 1 minutos
Taça Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/FFC)
imagem cameraTaça Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians teve dois atletas campeões no fim de semana. O lateral Léo Mana, pelo Criciúma, venceu a Taça Acesc 70 anos, enquanto o meio-campista Ryan, pelo Fortaleza, conquistou o Campeonato Cearense. A dupla ainda tem contrato com o Timão, mas atua por empréstimo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Criciúma conquistou o título após vencer o Camboriú nos pênaltis por 8 a 7, na noite deste sábado (7), no estádio Heriberto Hülse. No tempo normal, o Tigre venceu por 3 a 2, resultado que levou a decisão para as penalidades e garantiu a taça da competição estadual, além da vaga na Copa do Brasil da próxima temporada.

Os gols carvoeiros na partida de volta da final foram marcados por Waguininho, Jhonata Robert e Jean Irmer. Nas penalidades, o goleiro Alisson defendeu a terceira cobrança das alternadas. Léo Mana, no entanto, não entrou em campo.

continua após a publicidade

A competição reúne clubes que foram eliminados nas quartas de final e nas semifinais do Campeonato Catarinense e funciona como uma espécie de repescagem. O vencedor do torneio assegura uma vaga na edição seguinte da Copa do Brasil.

O Fortaleza, por sua vez, venceu o Ceará na decisão do Campeonato Cearense. No tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 1 a 1, com Luiz Fernando marcando o gol do Tricolor de Aço. Na disputa por pênaltis, o goleiro Brenno defendeu uma cobrança e foi fundamental para a conquista do título.

continua após a publicidade
Leo Maná conquistou o título com o Criciúma (Foto: Reprodução/Instagram)
Leo Maná conquistou o título com o Criciúma (Foto: Reprodução/Instagram)

Léo Mana - Criciúma

Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.

O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.

  • Empréstimo: 31/07/2026
  • Contrato Corinthians: 31/12/2029

Léo Mana pelo Corinthians

  1. 30 jogos (18 titular)
  2. 1 assistência
  3. 7 passes decisivos
  4. 5 finalizações (1 no gol)
  5. 0.2 cruzamentos certos por jogo
  6. 56% de acerto no passe longo
  7. 1.1 desarmes por jogo
  8. 1.9 bolas recuperadas por jogo
  9. 54% de eficiência nos duelos
  10. 0.6 faltas por jogo
  11. 5 cartões amarelos
  12. Nota Sofascore 6.71

Léo Mana pelo Criciúma

  1. 6 jogos (1 titular)
  2. 0/5 cruzamentos certos
  3. 50% de acerto no passe longo
  4. 5 desarmes
  5. 9 bolas recuperadas
  6. 33% de eficiência nos duelos
  7. 10 faltas
  8. 2 cartões amarelos
  9. Nota Sofascore 6.60

Ryan - Fortaleza

Cria do Terrão, o volante foi campeão da Copinha em 2024, último título do Corinthians na competição. Nos profissionais, disputou 59 partidas, sendo 22 como titular. O jogador também fez parte das conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025.

O atleta acabou perdendo espaço após a chegada de Dorival Júnior. Ryan foi cedido pelo Corinthians até o fim de 2026.

  • Empréstimo: 31/12/2026
  • Contrato Corinthians: 31/12/2028
Ryan, volante emprestado ao Fortaleza (Foto: Reprodução/Instagram)
Ryan, volante emprestado ao Fortaleza (Foto: Reprodução/Instagram)

Ryan Gustavo pelo Corinthians

  1. 59 jogos (22 titular)
  2. 1 gol
  3. 2 assistências
  4. 17 passes decisivos
  5. 10 finalizações (5 no gol)
  6. 44% de acerto no passe longo
  7. 0.3 passes longos certos por jogo
  8. 91% de acerto no passe
  9. 23.3 ações com a bola por jogo
  10. 1.5 desarmes por jogo
  11. 1.8 bolas recuperadas por jogo
  12. 0.5 interceptações por jogo
  13. 48% de eficiência nos duelos
  14. 0.9 faltas por jogo
  15. 8 cartões amarelos
  16. Nota Sofascore 6.70

Ryan Gustavo pelo Fortaleza

  1. 2 jogos (0 titular)
  2. 28 minutos em campo por jogo
  3. 2 passes decisivos
  4. 1/1 passes longos certos
  5. 90% de acerto no passe
  6. 23.5 ações com a bola por jogo
  7. 1 desarme
  8. 1 bola recuperada
  9. 50% de eficiência nos duelos
  10. 2 faltas sofridas
  11. Nota Sofascore 6.75

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias