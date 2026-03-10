Corinthians tem dois atletas emprestados campeões no fim de semana

O Corinthians teve dois atletas campeões no fim de semana. O lateral Léo Mana, pelo Criciúma, venceu a Taça Acesc 70 anos, enquanto o meio-campista Ryan, pelo Fortaleza, conquistou o Campeonato Cearense. A dupla ainda tem contrato com o Timão, mas atua por empréstimo.

O Criciúma conquistou o título após vencer o Camboriú nos pênaltis por 8 a 7, na noite deste sábado (7), no estádio Heriberto Hülse. No tempo normal, o Tigre venceu por 3 a 2, resultado que levou a decisão para as penalidades e garantiu a taça da competição estadual, além da vaga na Copa do Brasil da próxima temporada.

Os gols carvoeiros na partida de volta da final foram marcados por Waguininho, Jhonata Robert e Jean Irmer. Nas penalidades, o goleiro Alisson defendeu a terceira cobrança das alternadas. Léo Mana, no entanto, não entrou em campo.

A competição reúne clubes que foram eliminados nas quartas de final e nas semifinais do Campeonato Catarinense e funciona como uma espécie de repescagem. O vencedor do torneio assegura uma vaga na edição seguinte da Copa do Brasil.

O Fortaleza, por sua vez, venceu o Ceará na decisão do Campeonato Cearense. No tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 1 a 1, com Luiz Fernando marcando o gol do Tricolor de Aço. Na disputa por pênaltis, o goleiro Brenno defendeu uma cobrança e foi fundamental para a conquista do título.

Leo Maná conquistou o título com o Criciúma (Foto: Reprodução/Instagram)

Léo Mana - Criciúma

Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.

O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.

Empréstimo: 31/07/2026

Contrato Corinthians: 31/12/2029

Léo Mana pelo Corinthians

30 jogos (18 titular) 1 assistência 7 passes decisivos 5 finalizações (1 no gol) 0.2 cruzamentos certos por jogo 56% de acerto no passe longo 1.1 desarmes por jogo 1.9 bolas recuperadas por jogo 54% de eficiência nos duelos 0.6 faltas por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 6.71

Léo Mana pelo Criciúma

6 jogos (1 titular) 0/5 cruzamentos certos 50% de acerto no passe longo 5 desarmes 9 bolas recuperadas 33% de eficiência nos duelos 10 faltas 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.60

Ryan - Fortaleza

Cria do Terrão, o volante foi campeão da Copinha em 2024, último título do Corinthians na competição. Nos profissionais, disputou 59 partidas, sendo 22 como titular. O jogador também fez parte das conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025.

O atleta acabou perdendo espaço após a chegada de Dorival Júnior. Ryan foi cedido pelo Corinthians até o fim de 2026.

Empréstimo: 31/12/2026

Contrato Corinthians: 31/12/2028

Ryan, volante emprestado ao Fortaleza (Foto: Reprodução/Instagram)

Ryan Gustavo pelo Corinthians

59 jogos (22 titular) 1 gol 2 assistências 17 passes decisivos 10 finalizações (5 no gol) 44% de acerto no passe longo 0.3 passes longos certos por jogo 91% de acerto no passe 23.3 ações com a bola por jogo 1.5 desarmes por jogo 1.8 bolas recuperadas por jogo 0.5 interceptações por jogo 48% de eficiência nos duelos 0.9 faltas por jogo 8 cartões amarelos Nota Sofascore 6.70

Ryan Gustavo pelo Fortaleza

2 jogos (0 titular) 28 minutos em campo por jogo 2 passes decisivos 1/1 passes longos certos 90% de acerto no passe 23.5 ações com a bola por jogo 1 desarme 1 bola recuperada 50% de eficiência nos duelos 2 faltas sofridas Nota Sofascore 6.75

