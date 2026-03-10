Corinthians tem dois atletas emprestados campeões no fim de semana
Jogadores ligados ao Timão levantaram taças por outras equipes
O Corinthians teve dois atletas campeões no fim de semana. O lateral Léo Mana, pelo Criciúma, venceu a Taça Acesc 70 anos, enquanto o meio-campista Ryan, pelo Fortaleza, conquistou o Campeonato Cearense. A dupla ainda tem contrato com o Timão, mas atua por empréstimo.
O Criciúma conquistou o título após vencer o Camboriú nos pênaltis por 8 a 7, na noite deste sábado (7), no estádio Heriberto Hülse. No tempo normal, o Tigre venceu por 3 a 2, resultado que levou a decisão para as penalidades e garantiu a taça da competição estadual, além da vaga na Copa do Brasil da próxima temporada.
Os gols carvoeiros na partida de volta da final foram marcados por Waguininho, Jhonata Robert e Jean Irmer. Nas penalidades, o goleiro Alisson defendeu a terceira cobrança das alternadas. Léo Mana, no entanto, não entrou em campo.
A competição reúne clubes que foram eliminados nas quartas de final e nas semifinais do Campeonato Catarinense e funciona como uma espécie de repescagem. O vencedor do torneio assegura uma vaga na edição seguinte da Copa do Brasil.
O Fortaleza, por sua vez, venceu o Ceará na decisão do Campeonato Cearense. No tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 1 a 1, com Luiz Fernando marcando o gol do Tricolor de Aço. Na disputa por pênaltis, o goleiro Brenno defendeu uma cobrança e foi fundamental para a conquista do título.
Léo Mana - Criciúma
Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.
O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.
- Empréstimo: 31/07/2026
- Contrato Corinthians: 31/12/2029
Léo Mana pelo Corinthians
- 30 jogos (18 titular)
- 1 assistência
- 7 passes decisivos
- 5 finalizações (1 no gol)
- 0.2 cruzamentos certos por jogo
- 56% de acerto no passe longo
- 1.1 desarmes por jogo
- 1.9 bolas recuperadas por jogo
- 54% de eficiência nos duelos
- 0.6 faltas por jogo
- 5 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.71
Léo Mana pelo Criciúma
- 6 jogos (1 titular)
- 0/5 cruzamentos certos
- 50% de acerto no passe longo
- 5 desarmes
- 9 bolas recuperadas
- 33% de eficiência nos duelos
- 10 faltas
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.60
Ryan - Fortaleza
Cria do Terrão, o volante foi campeão da Copinha em 2024, último título do Corinthians na competição. Nos profissionais, disputou 59 partidas, sendo 22 como titular. O jogador também fez parte das conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025.
O atleta acabou perdendo espaço após a chegada de Dorival Júnior. Ryan foi cedido pelo Corinthians até o fim de 2026.
- Empréstimo: 31/12/2026
- Contrato Corinthians: 31/12/2028
Ryan Gustavo pelo Corinthians
- 59 jogos (22 titular)
- 1 gol
- 2 assistências
- 17 passes decisivos
- 10 finalizações (5 no gol)
- 44% de acerto no passe longo
- 0.3 passes longos certos por jogo
- 91% de acerto no passe
- 23.3 ações com a bola por jogo
- 1.5 desarmes por jogo
- 1.8 bolas recuperadas por jogo
- 0.5 interceptações por jogo
- 48% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas por jogo
- 8 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.70
Ryan Gustavo pelo Fortaleza
- 2 jogos (0 titular)
- 28 minutos em campo por jogo
- 2 passes decisivos
- 1/1 passes longos certos
- 90% de acerto no passe
- 23.5 ações com a bola por jogo
- 1 desarme
- 1 bola recuperada
- 50% de eficiência nos duelos
- 2 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.75
