Com desfalques, Corinthians está escalado para enfrentar o Remo Equipes se enfrentam em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão

O Corinthians está escalado para enfrentar o Remo, na partida de logo mais, às 19h30, na Neo Química Arena, válida pela 19ª do Campeonato Brasileiro.

O maior desfalque da equipe é o volante Raniele. O jogador caiu no gramado da Neo Química Arena durante a atividade de segunda-feira (20), torceu o tornozelo e teve um ferimento no joelho, o que o motivou o departamento médico deixá-lo fora da partida.

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Para o confronto diante do Remo, o Corinthians vai ter desfalques "antigos": o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria, que seguem em transição física, ficam de fora.

O zagueiro João Pedro Tchoca também é desfalque. O defensor se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal.

Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Garro, que cumpre suspensão. O meia Zakaria Labyad aparece como o substituto.

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Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Zakaria Labyad; Kaio César e Yuri Alberto.

Neo Química Arena, casa do Corinthians, (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Corinthians x Remo na história

Corinthians e Remo já se enfrentaram oito vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado: o Timão venceu duas partidas, houve três empates e o clube paraense levou a melhor em outras três oportunidades.

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Como mandante, o Corinthians mantém vantagem no confronto. Em três jogos disputados em casa, a equipe alvinegra conquistou duas vitórias e empatou uma vez, permanecendo invicta diante do Remo. Já nos cinco duelos realizados em Belém, o cenário favorece os donos da casa, que somam três triunfos, enquanto os outros dois confrontos terminaram empatados.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

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