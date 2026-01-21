O Corinthians anunciou a extensão do empréstimo do lateral-esquerdo Diego Palacios. O jogador deixará o Karpaty, da Ucrânia, para atuar pela Universidad Católica, do Equador, até o final de 2026.

De acordo com o clube, o novo empréstimo do atleta permite uma economia de R$ 2.600.000,00 na folha salarial.

Pelo clube ucraniano, Palacios não vinha tendo espaço e disputou apenas dois jogos, sem gols ou assistências.

Contratado em 2024, no início da gestão de Augusto Melo, o equatoriano tem contrato válido até 2027. Palacios sofreu com uma lesão crônica na cartilagem no joelho esquerdo e só fez quatro jogos pelo Timão, sem emplacar grande sequência.

O Corinthians tem mais dois jogadores para a posição: Hugo e Matheus Bidu, titular absoluto da posição. Palacios não está nos planos do técnico Dorival Jr.

Diego Palacios (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Carreira de Diego Palacios

Diego Palacios é natural de Guayaquil e iniciou sua carreira no Aucas, do Equador. Em 2018, deu início à sua jornada internacional ao se transferir para o Willem II, da Holanda. Um ano depois, foi em definitivo ao Los Angeles FC, onde conquistou três títulos, incluindo a MLS Cup na temporada 2021/22.

No ano de 2023, Palacios participou de 45 jogos, ajudando sua equipe com quatro assistências e se destacando na parte defensiva com 329 recuperações de bola, 118 desarmes, 78 interceptações e uma taxa de 54% de duelos ganhos, segundo o SofaScore.

Com passagem pelas seleções de base do Equador, Palacios se destacou na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2019. Posteriormente, integrou a seleção principal, participando da Copa América de 2021 e da Copa do Mundo de 2022.